Wekdienst 07/12: EU-leiders naar China • Nationale chanoekaviering op de Dam

Goedemorgen! Vandaag komen Europese en Chinese leiders bijeen in Peking en het is de eerste dag van het Joodse feest Chanoeka, dat onder meer op de Dam in Amsterdam wordt gevierd. Eerst het weer: de dag begint koud met in het binnenland wat vorst. Overdag schijnt de zon af en toe bij maxima rond een graad of 5. De komende dagen neemt de kans op regen snel toe en komend weekend gaat het ook stevig waaien. De temperatuur stijgt naar ruim 10 graden.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je verwachten? In Peking komen de hoogste leiders van China en de Europese Unie bij elkaar. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en haar collega Charles Michel van de Europese Raad spreken met president Xi Jinping over handel.

Ook in Moskou is een topontmoeting, want daar ontvangt de Russische president Poetin zijn Iraanse ambtgenoot Raisi. De twee landen zoeken steeds meer toenadering sinds de Russische inval in Oekraïne.

Het Joodse lichtjesfeest Chanoeka begint vandaag. Op de Dam in Amsterdam is de nationale viering, waar wordt stilgestaan bij de oorlog in Gaza. Het feest duurt acht dagen.

In de Eredivisie neemt koploper PSV het in Eindhoven op tegen sc Heerenveen. Feyenoord treft in de eigen Kuip FC Volendam. Wat heb je gemist? Israël gaat meer brandstof toelaten tot de Gazastrook. Het kantoor van premier Netanyahu zegt dat de levering nodig is om epidemieën en een "humanitaire instorting" van Gaza te voorkomen. De VS had Israël eerder opgeroepen meer hulpgoederen voor de Gazastrook toe te staan. Volgens tv-zender Al Jazeera gaat er door het besluit van Israël 120.000 liter naar Gaza. Israël heeft de brandstofleveranties aan de Gazastrook sterk ingeperkt. Het land zegt dat Hamas de brandstof gebruikt voor militaire doeleinden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het brandstoftekort leidt tot grote problemen voor de zorg in de Gazastrook. Ander nieuws uit de nacht Nachtdiensten hebben sterkste effect op jongeren met lagere opleiding: de helft van de mensen die 's nachts werkt kampt met één chronische slaapstoornis. Dat komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

BBB-bestuurder waterschap Vechtstromen moet weg na motie van wantrouwen: Rolf Woolderink (BBB) is niet langer lid van het Waterschap Vechtstromen. Hij raakte in opspraak omdat hij op zijn erf illegaal vijvers en aarden wallen had aangelegd, en puin had gestort.

Terreuraanklacht tegen verdachte van aanval Parijs: de verdachte van 26 doodde afgelopen weekend een man in de buurt van de Eiffeltoren. Verderop viel hij nog twee anderen aan. Hij gebruikte bij zijn aanval een mes en een hamer.

En dan nog even dit Hoewel het overgrote deel van de mensen nog altijd een kerstboom kiest die na de feestdagen niet meer wordt herplant, zijn er ook mensen die een boom adopteren die in januari weer de grond in gaat. Dat gebeurt onder meer in Leusden. Een jaar later haal je de boom weer op:

Bij deze biologische kerstbomenkweker in Leusden kun je een boom adopteren. In januari gaat je kerstboom dan opnieuw de grond in, een jaar later kun je hem weer ophalen. - NOS