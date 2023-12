Onzekere, 'verschrikkelijk explosieve' Poutsma put vertrouwen uit wereldbekersucces

Er is veel gebeurd in de amper twee jaar nadat de Nederlandse shorttrackvrouwen olympisch relaygoud hebben veroverd. Xandra Velzeboer groeide individueel uit tot de koningin van de sprint, maar ook met Selma Poutsma is een medaillewinnaar opgestaan. Terug op het olympische ijs van Peking, waar dit weekend de derde World Cup van dit seizoen verreden wordt, hoopt Poutsma de lijn van het vorige wereldbekerweekend door te trekken. In Montreal was het tweemaal prijs, met zilver op beide 500 meters. "Mijn allereerste wereldbekermedailles. De stappen die ik in de zomer zette, heb ik daar heel goed kunnen toepassen." Combinatie Poutsma besloot zich in de zomer niet alleen op het shorttrack te richten, ze zocht ook regelmatig de langebaan op. En die combinatie bevalt haar nog steeds goed. De 24-jarige shorttrackster sluit één à twee keer per week aan bij de trainingen van Team Reggeborgh, de ploeg van Femke Kok en Kjeld Nuis.

Wereldbeker Peking live bij de NOS Zaterdag en zondag is de derde wereldbeker shorttrack in het Chinese Peking live te volgen via een stream op NOS.nl en in de NOS-app. De stream start om 7.00 uur. Alle wereldbekers en de EK en WK shorttrack zijn bij de NOS te volgen.

Poutsma: "Ik vind het heel erg leuk en streef er ook op de langebaan naar om mijzelf te verbeteren, vooral op de 500 meter. Ik krijg er goede energie van en tot nu toe heeft het mijn shorttrack niet benadeeld. Ik denk dat er technische dingen zijn, waar ik op de langebaan aan werk, die ik mee kan nemen naar het shorttrack." Het maakt dat Poutsma dit seizoen goed in haar vel zit. En dat laat ze volgens bondscoach Niels Kerstholt zien op het ijs. "Ze was altijd al snel. Maar als zij zich fijn voelt, dan gaat het training, op training, op training goed. En dan komen de resultaten, zoals bij de afgelopen World Cups, ook makkelijker." Onzekerheid op de loer Met de medailles komt ook het vertrouwen, dat er bij Poutsma niet vanzelfsprekend is. Waar teamgenoten Suzanne Schulting en Velzeboer zich ware killers op het ijs tonen, ligt bij Poutsma altijd onzekerheid op de loer. "Ik ben iemand die snel bij kleine dingetjes last krijgt van een gebrek aan zelfvertrouwen. Dan helpt het wel dat ik in Montreal goed heb gepresteerd. Dat het er dus ergens wel in zit."

Selma Poutsma (links) als onderdeel van het gouden olympische kwartet, met Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Xandra Velzeboer - Foto: ANP

Poutsma: "Ik heb ook vaak wél zelfvertrouwen, hoor. Het gaat beter met de jaren. Ik kan meer leunen op prestaties die ik heb behaald, of op goede trainingen. Dat probeer ik bewust mee te nemen om meer vertrouwen te krijgen." Het is Poutsma ten voeten uit. Snel, sterk, maar wars van bravoure. "Een bescheiden vrouw met sprintvezels", omschrijft bondscoach Kerstholt haar. "Ze is zo verschrikkelijk explosief. Als ze eenmaal weg is, dan gáát ze gewoon." Verbeterpunt Daarmee komt Kerstholt ook bij een verbeterpunt. "Als ze vrij rijdt, of aan kop, dan rijdt ze hard. Maar als ze in een groepje rijdt, of ergens achter, dan zit ze snel klem. Dan moet ze nog leren bewegen, de ruimte houden, de lijnen zo rijden dat ze ook kan inhalen. Dat is voor Selma de uitdaging en daar werken we aan."

Een bescheiden vrouw met sprintvezels. Als ze eenmaal weg is, dan gáát ze gewoon. Bondscoach Niels Kerstholt over Selma Poutsma