Dichte mist op verschillende plaatsen, extra verkeersdrukte blijft vooralsnog uit

In het hele land geldt code geel vanwege gladheid of dichte mist. Volgens het KNMI is het vooral in de zuidelijke helft van het land plaatselijk erg mistig. De dichte mist breidt zich de komende uren naar het noorden uit, verwacht het weerinstituut. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan 200 meter.

Extra verkeersdrukte door de mist blijft vooralsnog uit. Rond 07.30 uur stond er zo'n 390 kilometer file op de snelwegen en N-wegen, met name in de Randstad en Noord-Brabant. Dat is gemiddeld voor dat tijdstip. In het najaar is het op dinsdag en donderdag vaak druk op de wegen, omdat de meeste mensen dan naar hun werk gaan.

Code geel

Door bevriezing van natte weggedeelten kan het in heel Nederland, met uitzondering van Zeeland, glad zijn. Sinds gisteravond heeft Rijkswaterstaat over de snelwegen bijna twee miljoen kilo zout gestrooid. Ook gemeenten en provincies hebben veel strooiwagens laten rijden.

De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt ook de dichte mist, aldus het KNMI. Code geel geldt voor het hele land tot 10.00 uur.

Weggebruikers mogen hun mistlicht gebruiken bij dichte mist. Als het zicht minder dan 200 meter is, mag het mistlicht aan de voorkant aan. Is het zicht minder dan 50 meter, dan mag ook het mistlicht aan de achterkant aan.