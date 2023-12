Schietpartij op universiteit Las Vegas, zeker drie doden

Bij een schietpartij op een universiteit in de Amerikaanse stad Las Vegas zijn zeker drie doden gevallen. Een gewonde ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook de schutter is dood, al is onbekend of diegene zichzelf om het leven heeft gebracht of door agenten is gedood.

Rond 12.00 uur plaatselijke tijd kwamen de eerste berichten naar buiten over schoten die in een van de gebouwen van het complex van de University of Nevada waren gehoord. Later werden er ook schoten gehoord bij een ander gebouw.

Er kwam een grote politieactie op gang. Even na 12.30 uur meldde de politie dat een verdachte was gelokaliseerd en dat die niet meer in leven was. Over het motief van de schutter is niets bekend.

Paniek

De schietpartij veroorzaakte paniek onder studenten van de University of Nevada, die vertellen hoe ze in gebouwen op de campus van de universiteit een schuilplaats zochten en schoten hoorden. Veel studenten en medewerkers sloten zichzelf op in leslokalen.

"We zaten met 200 studenten in een gebouw", vertelt een student aan CNN. "Veel mensen waren in paniek." Ze werden door de politie naar buiten geleid met hun handen omhoog. "De ruiten waren kapot en er lag overal glas.

De schietpartij had ook gevolgen voor het internationale vliegveld Harry Reid bij Las Vegas. Vliegtuigen op weg naar naar de luchthaven kregen tijdelijk geen toestemming om te landen en andere vluchten liepen vertraging op.

In oktober 2017 werd Las Vegas opgeschrikt door een aanslag op een festival, waarbij zestig mensen om het leven kwamen. Ook vielen er honderden gewonden. De schutter opende toen vanuit een hoog gebouw het vuur op een menigte.