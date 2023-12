BBB-bestuurder waterschap Vechtstromen moet weg na motie van wantrouwen

Rolf Woolderink (BBB) van het Waterschap Vechtstromen is opgestapt als lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Een motie van wantrouwen tegen hem werd gisteravond door vrijwel het voltallige bestuur van het waterschap aangenomen. Alleen zijn BBB-fractie stemde tegen de motie, meldt RTV Oost.

De bestuurder raakte in opspraak omdat hij op zijn erf illegaal vijvers en aarden wallen had aangelegd, en puin had gestort. Woolderink kreeg daar dwangsommen voor van de gemeente, maar de kwestie werd een juridische strijd tot aan de Raad van State. Die was het eens met de gemeente over de overtredingen. Woolderink heeft ondanks die dwangsommen niets aan zijn erf aangepast.

Niet gehouden aan de regels

Hoogleraar Herman Bröring van de Universiteit Groningen concludeerde na onderzoek in opdracht van het waterschap dat Woolderink zich niet aan de geldende wet- en regelgeving heeft gehouden. De roep om zijn aftreden was dan ook groot, meldt de regionale omroep. Meerdere partijen wezen er in de urenlange vergadering op dat bestuurders zich aan de geldende wet- en regelgeving moeten houden.

Woolderink stelt onder meer dat de hoogleraar zich niet gebaseerd zou hebben op het laatste bestemmingsplan, en dat bij het nieuwe bestemmingsplan de aanpassingen alsnog gelegaliseerd zouden worden. Hij zou daarop wachten.

Andere partijen zagen daar echter niets in en eisten het vertrek van Woolderink. Toen hij niet zelf opstapte, werd er een motie van wantrouwen ingediend en aangenomen. Volgens de partijen leidt de kwestie tot een "ernstige belemmering in het functioneren" van het waterschap en het waterschapbestuur.

Wel gekozen bestuurder

De BBB-bestuurder blijft wel lid van het algemeen bestuur, omdat hij door de kiezers gekozen is. Tegen een andere BBB-bestuurder werd ook een motie van wantrouwen ingediend, Gezinus Wolters, maar die kreeg niet genoeg steun.

Het waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe.