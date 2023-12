Terreuraanklacht tegen verdachte van aanval Parijs

De man die afgelopen weekend een man doodde in het centrum van Parijs, wordt vervolgd voor een terroristisch misdrijf. Dat hebben zijn advocaat en de autoriteiten bekendgemaakt. Bij de aanval raakten ook twee mensen gewond.

De man van 26 gebruikte bij zijn aanval een mes en een hamer. Nabij de Eiffeltoren stak hij van achteren het slachtoffer neer. Verderop viel hij nog twee anderen aan, voordat hij door agenten werd uitgeschakeld met een stroomstootwapen.

Bij zijn arrestatie riep hij "Allahoe akbar" (God is groot). Ook zou hij toen tegen agenten gezegd hebben dat hij ontdaan is, "omdat er zo veel moslims sterven in Afghanistan en in Palestina". De man staat te boek als een radicale islamist.

Joods monument

Volgens de krant Le Monde heeft de verdachte tegenover de politie verklaard dat hij reageerde op een oproep van IS. Die terreurorganisatie riep eind oktober op "Joden aan te vallen".

Volgens informatie waar de krant over beschikt, had de man eerst verschillende Joodse doelwitten in beeld. Zo wilde hij, schrijft de krant, eigenlijk een aanslag plegen bij een monument voor 4115 Joodse kinderen die in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar Auschwitz en vermoord.

Volgens minister Darmanin van Binnenlandse Zaken staat de man op een surveillancelijst van de veiligheidsdiensten en heeft hij psychiatrische stoornissen. In 2016 werd hij al veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het voorbereiden van een terreuraanslag. In 2020 werd hij vervroegd vrijgelaten.