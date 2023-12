Peruaanse oud-president Fujimori ondanks veroordelingen in moordzaken vrijgelaten

Oud-president Fujimori van Peru is vervroegd vrijgelaten op humanitaire gronden. De 85-jarige oud-leider van het Zuid-Amerikaanse land zat een celstraf van 25 jaar uit, omdat hij betrokken was bij de moord op 25 Peruanen in de jaren negentig. Daarvoor werd hij in 2009 veroordeeld. Fujimori kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Gisteren werd de vrijlating van de oud-president al bevolen door het Peruaanse constitutionele hof.

De eerste moordpartij gebeurde in 1991 in een straatarme wijk in de hoofdstad Lima. Gemaskerde mannen schoten toen vijftien bewoners dood tijdens een feestje. Een jaar later ontvoerde en vermoordde datzelfde doodseskader negen studenten en een professor. Uit forensisch onderzoek bleek dat ze waren gemarteld en in het achterhoofd werden geschoten.

De ploeg werd betaald door de regering van Fujimori, die op dat moment streed tegen de communistische rebellengroepering Lichtend Pad. Fujimori was president van 1990 tot 2000. Hij was eerst populair omdat hij de economie weer draaiende wist te krijgen. Maar in 2000 vluchtte hij naar Japan, het land van zijn ouders, vanwege een omkopingsschandaal. Hij nam per fax ontslag.

Vijf jaar later ging hij naar Chili, met als doel opnieuw president van Peru te worden. In plaats daarvan werd hij opgepakt, uitgeleverd aan Peru en opgesloten.

Onder druk toch weer vast

In 2017 verleende toenmalig president Kuczynski Fujiumori al eens gratie, maar onder druk van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens werd dat besluit een jaar later ingetrokken. Daardoor moest Fujimori toch in de gevangenis blijven.

Ook nu is het Inter-Amerikaans hof het niet eens met de vrijlating. De voorzitter van het hof heeft Peru gevraagd Fujimori voorlopig vast te houden. Dat gebeurt echter niet. Op tv-beelden was vannacht te zien dat Fujimori de gevangenis per auto heeft verlaten.

Een nabestaande van een van de moorden uit de jaren negentig is daar woest over. Ze noemt Peru "een land waar de rechten van slachtoffers niet gegarandeerd zijn, en waar mensenrechtenkwesties niet van belang zijn".