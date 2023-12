Vier gewonden door schietpartij in Brussel, mogelijk drugsgerelateerd

Bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Elsene zijn vier gewonden gevallen. Een van hen is zwaargewond. Dat meldt de lokale politie, die benadrukt dat niets wijst op een terroristische aanslag.

De schietpartij gebeurde rond 19.30 uur op de Gulden Vlieslaan. De slachtoffers werden op verschillende locaties in de buurt gevonden, onder meer bij de Apple Store. De dader of daders waren al weg toen de politie arriveerde.

Bij justitie in België vermoedt men dat het gaat om een afrekening, zo meldt de VRT. Ook burgemeester Doulkeridis van Elsene zegt dat het erop lijkt dat het "meer om een afrekening" gaat. "Een mogelijke hypothese is dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu", zo meldt hij.