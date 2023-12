Zeer grote brand in kerkgebouw Rotterdam-Overschie

In een kerkgebouw in de Rotterdamse wijk Overschie is een grote brand uitgebroken. Het gaat om de Bethelkerk, een gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Niemand raakte gewond.

De kerk staat in een woonwijk. Omliggende huizen zijn uit voorzorg ontruimd. De brand trekt veel bekijks van omwonenden.

Volgens de brandweer is een deel van het dak van de kerk ingestort. De vlammen slaan uit het dak. Het vuur wordt van buitenaf bestreden met hoogwerkers en er wordt ingezet op behoud van een deel van het pand. De oorzaak van de brand is niet bekend.