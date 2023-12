Kerkgebouw in Rotterdam-Overschie verwoest door brand

In een kerkgebouw in de Rotterdamse wijk Overschie is gisteravond laat een grote brand uitgebroken. Het gaat om de Bethelkerk, een gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het gebouw is grotendeels verwoest door de brand: alleen de buitenmuren staan nog overeind.

De brand brak rond 22.45 uur uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak en stortte het dak in. Volgens de brandweer kan het gebouw als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond.

Het vuur heeft overal in de kerk gewoed: