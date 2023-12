McTominay geeft United en Ten Hag weer lucht, City onderuit bij Aston Villa

De allerbeste mogelijkheid was na acht minuten voor de thuisploeg, die na een overtreding van Enzo Fernandez op Antony een penalty kreeg. Aanvoerder Bruno Fernandes, die twee van zijn laatste drie strafschoppen had gemist, produceerde een slap schot dat makkelijk werd gekeerd door Chelsea-doelman Robert Sanchez.

Hoewel United en Chelsea in sportief opzicht momenteel niet tot de grootmachten van de Premier League behoren, vlogen de vonken er in de openingsfase direct vanaf. Het tempo was moordend en beide ploegen kregen grote kansen op de openingstreffer.

Scott McTominay heeft Manchester United en coach Erik ten Hag een uitstekende dienst bewezen met een glansrol in het Premier League-duel met Chelsea. Door twee goals van de Schotse middenvelder won United woensdagavond op Old Trafford met 2-1.

Het was 'slechts' het vierde competitiedoelpunt voor McTominay, die zich daarmee al wel de clubtopscorer mocht noemen. Dat United als geheel moeilijk tot scoren komt, is een van de kritiekpunten op de spelers en op trainer Ten Hag.

Nadat Mychajlo Moedryk (Chelsea) en Alejandro Garnacho (Manchester United) kort achter elkaar de paal hadden geraakt, kwam United in de 19de minuut alsnog op voorsprong. McTominay sloeg toe nadat een schot van Harry Maguire was geblokt.

Laatstgenoemde was even later dicht bij de 3-1, maar hij werd na een snelle tegenstoot op het laatste moment van de bal gegleden door Chelsea-verdediger Reece James. Namens de bezoekers kopte Armando Broja in de slotfase nog op de paal.

Na de pauze creëerde de thuisploeg het meeste gevaar. Antony en Garnacho kwamen in de buurt van een doelpunt, maar het was McTominay die na 70 minuten opnieuw trefzeker was. Hij kopte raak na een gave voorzet van Garnacho.

City slaagde er niet in om het Villa van coach Unai Emery op de knieën te krijgen. In plaats daarvan schoot Leon Bailey de thuisploeg in de 74ste minuut via het been van verdediger John Stones naar de overwinning.

Van Dijk scoort voor Liverpool

Virgil van Dijk was eerder op de avond van grote waarde voor Liverpool, dat het uitduel met Sheffield United mede door een doelpunt van de Oranje-verdediger met 2-0 won. Van Dijk was in de eerste helft alert bij een corner van Trent Alexander-Arnold en tikte bij de tweede paal de openingstreffer binnen.

In de blessuretijd van de tweede helft kwam ook Dominik Szoboszlai nog tot scoren voor Liverpool. Cody Gakpo was bij 'The Reds' net als Van Dijk in de basis begonnen. Ryan Gravenberch viel in de slotfase in.