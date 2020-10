18 jaar cel voor dodelijke steekpartij op begrafenis in Den Haag

Een man die vorig jaar een lid van zijn schoonfamilie doodstak op een begrafenis in Den Haag moet achttien jaar de cel in.

De rechter veroordeelt de 51-jarige verdachte Vedat A. niet alleen voor doodslag, maar ook voor poging tot moord op een andere man. Die raakte zwaargewond. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het incident was vorig jaar september in een Turks-islamitisch centrum in de Haagse wijk Transvaal. De dader was daar als schoonzoon van de overledene. Het dodelijke slachtoffer was een neef van de overledene.

Conflict

A. had ruzie met een andere man die de dienst bijwoonde en was volgens de rechter van plan hem te vermoorden tijdens de dienst. Toen de verdachte de man aanviel, greep een andere aanwezige in. Die werd daarbij in zijn hart gestoken door A. en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

In het vonnis neemt de rechter mee dat de verdachte zich niet verantwoordelijk voelt voor zijn daden, schrijft Omroep West. Tijdens de zitting zei A. dat niet hij, maar het slachtoffer waarmee hij ruzie had, de echte schuldige is.