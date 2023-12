Toch vrachtwagenrijbewijs nodig voor elektrische 'zware' bedrijfswagens

De bestuurders van elektrische bedrijfswagens hebben vanaf 1 juli 2024 toch een vrachtwagenrijbewijs nodig. Dat heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekendgemaakt. Voor hen geldt nu nog een uitzonderings- of gedoogregeling.

De bedrijfswagens zijn geen vrachtwagens, maar vallen qua gewicht wel in die categorie. Ze wegen meer dan 3500 kilo. Daar is een vrachtwagenrijbewijs voor nodig.

Voor ondernemers en bedrijven is het een tegenvaller omdat het duur is om zelf een vrachtwagenrijbewijs te halen of dit voor werknemers te betalen.

Nieuwe kostenpost

Harbers vindt het vervelend dat juist ondernemers die hebben geïnvesteerd in duurzaam vervoer nu met een nieuwe kostenpost te maken krijgen. Maar hij vindt het onwenselijk om een juridisch vage situatie te laten bestaan.

Ook vindt hij het gezien de verkeersveiligheid terecht dat bestuurders van zwaardere voertuigen extra op rijvaardigheid worden getest.