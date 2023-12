Derde verdachte aangehouden in onderzoek naar fatale schietpartijen Rotterdam

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de fatale schietpartijen eind september in Rotterdam. Het is een 29-jarige man uit Den Haag.

Hij is aangehouden voor verboden wapenbezit. De politie zegt hem op het spoor te zijn gekomen in het onderzoek naar de herkomst van de vuurwapens die tijdens de schietpartijen zijn gebruikt. De politie wil er voorlopig verder niets over zeggen.

Gisteren werd een 21-jarige man uit Den Haag aangehouden omdat zijn DNA was gevonden op een van de gebruikte vuurwapens. Deze verdachte is vandaag weer vrijgelaten, meldt Rijnmond. Volgens het Openbaar Ministerie had hij geen rol bij de schietpartij, maar blijft hij wel verdacht van het vasthouden van een vuurwapen.

Drie doden

Bij schietpartijen op 28 september kwamen drie mensen om het leven. Eerst werden in een huis in de wijk Delfshaven een vrouw van 39 en haar 14-jarige dochter doodgeschoten. Even later werd een 42-jarige man doodgeschoten in het Erasmus MC.

De hoofdverdachte is de 32-jarige Fouad L., die aan de Erasmus Universiteit studeerde. Hij werd een half uur na de laatste schietpartij opgepakt. L. wordt verdacht van driemaal moord, brandstichting en verboden wapenbezit.