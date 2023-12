Vrijgelaten gijzelaars woedend op Netanyahu bij 'turbulente bijeenkomst'

"Het was een hele turbulente bijeenkomst, veel mensen waren aan het schreeuwen", zegt Jennifer Master, wiens partner wordt gegijzeld.

"We zaten in de tunnels, doodsbang dat niet Hamas, maar Israël ons zou vermoorden", zei een andere gegijzelde.

De bijeenkomst was bedoeld om verhalen van vrijgelaten gijzelaars te delen, maar volgens Israëlische media werden die verhalen overschaduwd door de onvrede over de regering en Netanyahu.

"We hadden het gevoel dat niemand iets voor ons deed", zei een vrijgelaten gijzelaar volgens Ynet. De vrouw vertelde dat ze gewond raakte toen ze moest vluchten voor Israëlische aanvallen. "Je beweert dat je informatie hebt", zei ze tegen Netanyahu. "Maar niemand wist waar we waren."

In Israël klinkt al langer kritiek op de oorlogsvoering van Netanyahu, maar de kritiek van vrijgelaten gijzelaars is nieuw. Op de bijeenkomst waren zowel vrijgelaten gijzelaars als familieleden van mensen die nog gegijzeld worden aanwezig. Beide groepen uitten kritiek, blijkt uit gelekte geluidsopnames waarover Israëlische media berichten.

Nu horen we voor het eerst ook duidelijk diezelfde kritiek van vrijgelaten gijzelaars zelf. Ook zij hadden het gevoel dat de aanval op Hamas meer prioriteit kreeg dan hun veiligheid. Ze voelden zich in de steek gelaten en dat nemen ze de premier zeer kwalijk."

"Dat de familieleden van de gijzelaars kritiek hebben op hoe premier Netanyahu deze oorlog voert, wisten we al. Zij zeiden vanaf het begin al dat het vrij krijgen van de gijzelaars de hoogste prioritiet moet zijn, en niet het verslaan van Hamas.

Netanyahu gaf na de bijeenkomst een persconferentie. Hij zei dat hij verhalen van gijzelaars had gehoord die "zijn hart braken". "Over dorst en honger, lichamelijk en psychologisch misbruik."

Vorige week zijn meer dan honderd Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas, in ruil voor iets meer dan tweehonderd Palestijnse gevangenen. Naar schatting zitten er nog 138 gijzelaars vast. De afgelopen dagen en weken zijn maar mondjesmaat verhalen van de vrijgelaten gijzelaars naar buiten gekomen.

Direct na de aanval van Hamas op 7 oktober klonk er al kritiek op Netanyahu. Sommige Israëliërs vonden dat de premier niet kan aanblijven omdat hij de burgers niet heeft kunnen beschermen tegen de grootste aanval op burgers in de geschiedenis van het land.

"Ik voel me twee keer in de steek gelaten", zei een van de gijzelaars waarover Ynet schrijft. "Een keer op 7 oktober, en de tweede keer elke dag dat we niet werden vrijgelaten."