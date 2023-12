Saarbrücken stunt opnieuw in DFB Pokal en klopt na Bayern ook Frankfurt

FC Saarbrücken heeft opnieuw voor een daverende verrassing gezorgd in de Duitse DFB Pokal. De derdedivisionist stuntte in de vorige ronde tegen Bayern München (2-1) en bond in de achtste finales op eigen veld Eintracht Frankfurt aan de zegekar: 2-0.

Saarbrücken was voor rust al de betere ploeg en leek op 1-0 te komen, maar een doelpunt van Kai Brünker werd vanwege een overtreding in de opbouw afgekeurd.

Frankfurt zevende in Bundesliga

Frankfurt, zevende in de Bundesliga en in juni verliezend bekerfinalist, bakte er ook na rust weinig van. Saarbrücken kwam na een uur alsnog op 1-0: Brünker schoot hard raak via de paal.

Frankfurt joeg op de 1-1, maar Luca Kerber besliste het treffen in de 78ste minuut na een counter.