Bedrijven weten klimaattop goed te vinden

In de Green Zone staat een maquette van het Mohammed bin Rashid Al Maktoum-zonnepark. Het is een van de grootste zonneparken ter wereld. De groene stroom die dit park opwekt, is gewild, ook in Nederland:

Omdat er grote hoeveelheden groene stroom voor nodig zijn om dat te produceren, wordt er gekeken naar landen met veel zon om de waterstof te leveren. Dat is een race om de klok, zegt Aboutaleb. "We proberen de landen die in potentie de duurzame energie kunnen gaan leveren aan ons te binden".

Belangrijke nieuwe handelswaar is groene waterstof. Daarvoor is burgemeester Aboutaleb naar Dubai gegaan, met in zijn kielzog zo'n dertig Nederlandse bedrijven. "We zijn hier om onze stad en onze haven te promoten." Rotterdam wil de plek worden waar groene waterstof voor heel Europa wordt ingevoerd.

Even verderop, in de nog grotere Green Zone, laten bedrijven zich van hun groenste kant zien. Elektrische uitgaves van oldtimers staan opgesteld naast bouwmaterialen die CO2 opslaan en een 3D-experience van een Russische miljardair die van plan is de mammoet terug te brengen om het verdwijnen van de permafrost te stoppen.

Het terrein van de klimaattop is immens. Een conferentiecentrum met enorme zalen is omgedoopt tot Blue Zone. Hier vinden aan de lopende band, in grote en kleine zalen, publiek en openbaar, onderhandelingen plaats over uiteenlopende onderwerpen als energiebesparing, klimaatneutraal vervoer en wel of geen afscheid van fossiel.

Bedrijven zien de klimaattop in Dubai als een uitgelezen kans om zaken te doen. Volgens de laatste tellingen zijn er dit jaar bijna 90.000 bezoekers, onder wie tienduizenden uit het bedrijfsleven. Ook Nederlandse ondernemers zijn naar Dubai gekomen, naast iemand als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb: "Je moet er als de kippen bij zijn, want anders sta je achter in de rij."

Het Mohammed Bin Rashid Al Mahktoum zonnepark is met 8 en een half miljoen zonnepanelen één van de grootste parken ter wereld. Het ligt op drie kwartier rijden van de stad Dubai. Midden in de woestijn. - NOS

Ondernemer Koos-Jan van Brouwershaven is vol hoop naar Dubai afgereisd. Hij heeft een bedrijf dat waterstof omzet in korrels, "Absoluut goud", zegt hij lachend. Het zou veiliger zijn dan de gangbare opslag in gas of vloeistof. "We zetten de waterstof vast in een zoutoplossing, dan kun je het met een gerust hart vervoeren, de energie blijft erin zitten".

Toch staan er nog geen rijen bij zijn stand. Volgens Van Brouwershaven omdat het nog een onbekend product is. "Ik zit in panels, praat de blaren op mijn tong. Heel is heel leuk, maar het is echt pionieren."

Greenwashing-gevaar

Ook investeerders en banken hebben interesse voor de top. Belangrijk, zegt Simon Mundy, auteur van het boek Race for tomorrow. Mundy schrijft onder meer voor de Financial Times over duurzaam investeren. Hij ziet de interesse van bedrijven als een goed teken. "We hebben bedrijven nodig om de energietransitie te kunnen maken. Dat gaat met alleen publiek geld niet lukken"

Het gevaar is volgens de auteur dat de armere landen, die het meest lijden onder klimaatverandering, over het hoofd worden gezien. "Er lopen vooral veel mensen van grote bedrijven rond. En dat is prima, maar je hoort maar weinig van de landen die het hardst worden getroffen." Het gevaar is dat de investeringen daar dan ook niet terechtkomen.

Alle bedrijven op de beurs zetten hun groenste beentje voor, maar het gevaar loert volgens Mundy dat het bij mooie woorden en stands blijft. "Voor greenwashing moet je hier zeker uitkijken", zegt hij. Gaat het de bedrijven om het klimaat redden of om geld verdienen? "Het mooie is, daar hoef je niet meer tussen te kiezen. Investeren in bijvoorbeeld groene energie of technologie is - vooral op de lange termijn - een mega-kans."