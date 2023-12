Ajax trekt zege in duel van tien minuten bij RKC Waalwijk over de streep

De hervatting van de eredivisiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax heeft woensdagavond geen doelpunten opgeleverd. Dat betekent dat Ajax, dat op het moment dat het duel eind september in Brabant werd gestaakt op een 2-3 voorsprong stond, met drie punten huiswaarts keert.

Het duel was in de 84ste minuut stilgelegd, nadat RKC-doelman Etienne Vaessen neer was gegaan na een harde botsing met Brian Brobbey. Vaessen moest op het veld worden gereanimeerd en verbleef vervolgens een nacht in het ziekenhuis.

Vaessen gewoon onder de lat

Na een revalidatieperiode is Vaessen sinds begin november terug onder de lat bij RKC en hij kon dus ook gewoon weer keepen tegen Ajax. De thuisploeg had voor de hervatting van het duel geen wijzigingen in de opstelling doorgevoerd.

Waar Ajax tijdens het eerste deel van de wedstrijd tegen RKC nog werd gecoacht door Maurice Steijn, stond woensdagavond interim-coach John van 't Schip voor de groep. Hij had zijn ploeg op twee plekken gewijzigd, vanwege blessures bij Silvano Vos en doelman Jay Gorter.

250 Ajax-supporters waren naar Waalwijk afgereisd. Als waardering kregen ze van Ajax deze sjaal, met een verwijzing naar een bekend supportersliedje van de club.