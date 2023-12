AZ kan nederlaag tegen NEC bij hervatting van vijf minuten niet voorkomen

AZ heeft tijdens vijf minuten voetbal in Alkmaar een nederlaag tegen NEC niet af kunnen wenden. Het korte restant van de wedstrijd, die eind oktober in de 90ste minuut bij een 2-1 voorsprong voor NEC werd gestaakt, leverde geen doelpunten op.

AZ-NEC was eerder stilgelegd nadat Bas Dost in de slotfase in elkaar was gezakt. De NEC-spits werd op het veld gereanimeerd en verbleef vervolgens enkele dagen in het ziekenhuis. Daar werd bij hem een inwendige defibrillator geplaatst.

Wissels

Dost is nog thuis aan het revalideren en stond bij de hervatting van het duel woensdagavond dus niet op het veld. Coach Rogier Meijer had nog twee spelers gewisseld, onder wie Lasse Schöne, die vanwege ziekte niet inzetbaar was.

Terwijl de meeste AZ-vakken redelijk leeg waren, hadden 300 NEC-fans plaatsgenomen in het uitvak. Ze hielden onder meer een spandoek met de tekst '5.06 minuten vol gas voor Bas' omhoog.

AZ had al vijf keer gewisseld, maar wel twee spelers vervangen omdat ze niet fit zijn (Riechedly Bazoer en Denso Kasius). Met de meer aanvallend ingestelde Tiago Dantas en Mexx Meerdink zocht de thuisploeg direct de aanval, in de jacht op de gelijkmaker.