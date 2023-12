Maastricht wil 'Toetanchamon van de paleontologie' terug van Frankrijk

Het exemplaar dat Maastricht terug wil, ligt in het Muséum national d'histoire naturelle in Parijs. Het staat bekend als de Mosasaurus hoffmanni. Het werd in 1794 door Franse troepen naar Parijs gebracht. Het geldt als een belangrijk wetenschappelijk fossiel.

Het Natuurhistorisch Museum in Maastricht wil dat het demissionaire kabinet een officieel teruggaveverzoek indient in Parijs. Afgelopen juli deed de gemeenteraad in Maastricht al een oproep om het fossiel terug te geven. Morgen spreken het museum en de gemeente met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maastricht wil dat Frankrijk een waardevol fossiel teruggeeft aan Nederland. Het gaat om de schedel van een mosasaurus die in de 18de eeuw in de omgeving van Maastricht is gevonden. Franse troepen namen hem in 1794 tijdens het Beleg van Maastricht mee naar Frankrijk als oorlogsbuit.

De mosasaurus was een prehistorisch reptiel dat in de zee leefde. Het beest kon wel 10 meter lang worden. In de omgeving van Maastricht zijn er tientallen restanten van gevonden. De mosasaurus - ook wel Maashagedis - kwam op veel plekken op de wereld voor, maar is vernoemd naar de Latijnse naam voor de Maas. In Maastricht werden in de 18de eeuw verschillende exemplaren gevonden.

"Het is het ijkstuk, vergelijkbaar met wat Toetanchamon is voor de archeologie" zegt paleontoloog John Jagt van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. "Door dat fossiel zijn wetenschappers in de 18de eeuw gaan nadenken of planten en dieren kunnen uitsterven door natuurlijke omstandigheden. Alle mosasaurussen die sindsdien gevonden zijn, worden getoetst aan die in Parijs."

Op dit moment is in het museum een gipsen replica van de schedel te zien. Het museum kreeg het echte fossiel uit Parijs in 2009 voor een tijdelijke tentoonstelling van enkele maanden. Van een permanente overdracht wil het Franse museum niets weten.

Het Franse museum noemt het fossiel op een bordje bij de vitrine 'roofkunst'. "We willen het graag terug", zegt directeur Wim Hupperetz van het Maastrichtse museum.