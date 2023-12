Van der Poel twijfelt over olympisch mountainbiken: 'Combinatie Tour bijna onmogelijk'

Mathieu van der Poel is met het oog op 2024 nog altijd druk aan het puzzelen. Wanneer stapt hij op welke fiets? Maar een combinatie van mountainbiken en wegwielrennen bij de Olympische Spelen in Parijs? Dat lijkt uitgesloten.

"Ik wil niet op twee dingen mikken om dan achteraf spijt te hebben dat het allebei niet goed is gegaan", zegt Van der Poel. "Dat is wel iets dat ik de voorbije jaren heb geleerd. Het is soms beter om iets te kiezen. Maar uiteraard zou ik het liefst allebei doen."

'Het ligt nog open'

Het had er lange tijd alle schijn van dat Van der Poel in elk geval opnieuw uit zou komen op de mountainbike, net als bij de Spelen van Tokio in 2021. Destijds moest hij de strijd snel staken, na een harde valpartij vanwege een ontbrekend plankje.

"Het ligt nog open", zegt Van der Poel nu over zijn schema voor komende zomer. "We hebben wel een paar mogelijkheden besproken. Ik denk dat we definitief pas een knoop zullen doorhakken na het cross-seizoen. De focus ligt nu eerst op de winter."

Twee maanden geleden kwam Van der Poel nog in actie bij een testwedstrijd op het olympisch mountainbikeparcours.