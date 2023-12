Nederlandse fans van Taylor Swift zaten in juli vol spanning klaar voor de kaartverkoop van de concerten in de Johan Cruijff Arena (tekst gaat verder onder de video):

De 26 Europese concerten die Swift in juni aankondigde waren vrijwel direct uitverkocht. "Ze (fans, red.) hebben echt hun best moeten doen om tickets te krijgen", zegt Swift daarover tegen het blad. "Ik wilde ze een show geven die langer is dan ze ooit hadden kunnen denken. Als ik dan het stadion verlaat, voel ik me goed".

In een 7000 woorden tellend interview blikt Time met Swift terug op 2023. Het blad sprak haar onder meer over de 66 concerten van de Eras Tour die Swift tot nu toe in Noord- en Zuid-Amerika gaf. De reeks, waarin Swift 44 nummers van tien verschillende albums ten gehore brengt, leidde tot ongekende taferelen bij concertzalen.

Vandaag werd bekend dat het blad wereldster Taylor Swift dit jaar als 'Persoon van het Jaar' heeft aangemerkt. Die titel wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, fenomeen of beweging die het afgelopen jaar van grote invloed was op het nieuws en daarmee de wereld.

Ook blikte Time met Swift terug op de heruitgave van 1989, het album dat haar in 2014 naar de top van de muziekwereld lanceerde. Inmiddels kan de 33-jarige Swift muzikale grootheden zoals Fleetwood Mac-frontvrouw Stevie Nicks en Beatle Paul McCartney tot haar kennissenkring rekenen.

Album opnieuw opgenomen

Swift nam alle nummers van 1989 opnieuw op en gaf het album afgelopen jaar uit in eigen beheer, op het idee gebracht door zangeres Kelly Clarkson. Het is het vierde album dat ze opnieuw heeft opgenomen en er komen nog twee remakes van eerdere albums uit.

De rechten van haar eerste zes albums is Swift namelijk kwijtgeraakt aan ex-manager Scooter Braun. "Een manier om ermee om te gaan", blikt Swift in het interview terug. "Verzet is mijn reactie op pijn".

Wie ook profiteert van de enorme populariteit van Swift is de NFL, de populairste sportcompetitie in Amerika. Sinds bekend is dat ze een relatie heeft met americanfootballspeler Travis Kelce (Kansas City Chiefs) kan de NFL rekenen op fors meer verkochte Kelce-shirts.

Ook tickets voor wedstrijden vlogen recent over de toonbank. Dat de aandacht bij Kansas City Chiefs-wedstrijden uitgaat naar haar is bijzaak, zegt ze tegen Time. "Als een relatie publiek is, betekent dat ik wil zien wat hij graag doet. We zijn er voor elkaar, andere mensen zien dat en dat interesseert ons niet.

Eerste muzikant

Op de lijst van Time - die teruggaat tot 1927 - is Swift de eerste muzikant die de eretitel krijgt. Op Instagram liet ze daarover niet veel los:

Time Magazine: We'd like to name you Person of the Yea-

Me: Can I bring my cat.