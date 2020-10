'Rapper Lil' Kleine betrokken bij mishandeling'

Een 28-jarige inwoner van Amsterdam heeft vorig jaar aangifte gedaan van een geweldsincident waarbij rapper Lil' Kleine betrokken was, schrijft het AD. Volgens de krant heeft de manager van Lil' Kleine, Nathan Moszkowicz, het slachtoffer daarna geprobeerd over te halen om zijn aangifte in te trekken. Het AD heeft de aangifte en enkele appgesprekken ingezien.

De Amsterdamse politie bevestigt tegen de NOS dat er aangifte is gedaan van een mishandeling in een club op het Rembrandtplein, waarbij drie verdachten betrokken waren. Maar over de identiteit van de verdachten kan een woordvoerder niets zeggen, omdat de zaak nog loopt.

Agenten hebben een van de drie verdachten al gehoord, maar zijn nog op zoek naar de twee anderen. De politie is van plan om daarvoor bewakingsbeelden van de bewuste avond te laten zien in Opsporing Verzocht. Die uitzending is al ingepland, maar de politie wil niet zeggen wanneer. Ook kan het zijn dat het niet meer nodig is om de beelden uit te zenden, zegt de woordvoerder. Dat is afhankelijk van de voortgang van het onderzoek.

Agressief

Volgens het AD vond het incident vorig jaar december plaats tijdens de openingsavond van club Oliva. Het slachtoffer zou per ongeluk tegen een vrouw zijn opgelopen, die daar met Lil' Kleine was. De rapper reageerde agressief op de botsing, schrijft de krant, maar op dat moment gebeurde er verder nog niets.

Toen het slachtoffer na een half uur besloot om de club te verlaten, merkte hij dat hij werd aangewezen door Lil' Kleine, aldus het AD. Om de rapper heen zouden drie vrienden hebben gestaan, van wie twee het slachtoffer zouden hebben aangevallen. Volgens het AD trapte Lil' Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, hem daarna nog in zijn rug.

Dit opsporingsbericht van de politie over de mishandeling sluit aan bij de lezing van het slachtoffer, al worden in het bericht geen namen genoemd.

'Geen geweld'

Volgens het AD heeft Lil' Kleines manager Nathan Moszkowicz een appje naar het slachtoffer gestuurd toen hij hoorde dat de man aangifte had gedaan. "Zou je er bijvoorbeeld voor open staan om je aangifte in te trekken als we een persoonlijke afspraak zouden maken met elkaar om alles uit te praten? Kan me niet voorstellen dat Jorik zelf fysiek is geweest, is niks voor hem", zou Moszkowicz hebben voorgesteld.

Moszkowicz was vandaag niet bereikbaar voor een reactie, ondanks herhaalde pogingen om hem te bereiken. Tegen het AD zegt hij: "Ik kan slechts mededelen dat Jorik ongeveer een jaar geleden - eenmalig - is verhoord door de politie. In dat verhoor heeft Jorik ontkend geweld te hebben gebruikt en hij heeft sindsdien niets meer van de politie gehoord."