'Talkshow Op1 stopt, Khalid & Sophie naar late avond'

De dagelijkse talkshow Op1 gaat stoppen. Het latenightprogramma op NPO 1 maakt vanaf september volgend jaar plaats voor Khalid & Sophie, meldt het AD. In het tijdslot om 19.00 uur gaat Eva Jinek een talkshow presenteren.

AVROTROS-directeur Eric van Stade bevestigt aan het AD alleen dat Jinek de vooravond voor haar rekening neemt. "Eva neemt vier dagen voor haar rekening, van maandag tot en met donderdag". Wat er met de vrijdag in de vooravond gaat gebeuren, is nog niet bekend.

De talkshow Op1 begon in 2019 nadat Jinek van de NPO naar RTL vertrok en Jeroen Pauw stopte met zijn talkshow. Het programma werd gepresenteerd door wisselende duo's namens verschillende omroepen: de EO, Omroep MAX, WNL en BNNVARA.

Die laatste omroep werkte vanaf augustus dit jaar niet meer mee aan de talkshow Op1. Aanleiding was een "verschil van inzicht over de aansturing en invulling". Volgens BNNVARA hadden "voorstellen van onze kant om dit te veranderen tot niets geleid". De omroep zei dat te betreuren, "aangezien we hier van het begin af aan bij betrokken zijn geweest en met elkaar mooie uitzendingen hebben gemaakt".

Invuloefening

De Volkskrant schreef deze zomer een reconstructie over problemen achter de schermen bij Op1. Volgens de krant zijn er twee kampen: de redactie die "van Op1 een talkshow wil maken waar 'het gesprek van de dag' centraal staat", en de betrokken omroepen die "hun ideologische stempel" steeds nadrukkelijker op uitzendingen zouden drukken.

De Volkskrant citeert ook Jeroen Pauw, die in een intern document uit juni zegt niet onder de indruk te zijn van de talkshow. "Ondanks de mooie ambities is het programma Op1 er de laatste tijd niet beter op geworden', schreef hij.

"Er zijn nog steeds zeer geslaagde afleveringen, maar te vaak is het saai en lijkt een uitzending een invuloefening van redactie en presentatoren en haalt die dus niet de gestelde ambities".

De NPO laat in een reactie tegen het AD weten te reageren "als er meer duidelijk is over de totale programmering van NPO 1 in 2024-2025. Daarover zijn we op dit moment nog met de omroepen in gesprek."