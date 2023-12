Google lanceert AI-technologie waarmee het voorsprong op concurrentie wil krijgen

Sinds ChatGPT vorig jaar november door techbedrijf OpenAI aan de wereld werd gepresenteerd, is Google bezig met een inhaalslag. Het bedrijf hoopt daar vandaag een belangrijke stap in te zetten met de lancering van 'Gemini'. Google wil er zo graag mee naar buiten, dat de versie die aan het publiek beschikbaar wordt gesteld nog niet de allerbeste is.

Gemini is de onderliggende technologie die Googles eigen chatbot Bard, maar ook andere bekende diensten zoals de zoekmachine en webbrowser Chrome beter moet maken. De technologie kan omgaan met tekst, afbeeldingen, audio, video en programmeertalen. Gemini kan in het begin nog geen afbeeldingen genereren, in tegenstelling tot de betaalde versie van ChatGPT. Die maakt hiervoor gebruik van afbeeldinggenerator DALL-E.

De belangen voor het bedrijf zijn heel groot. CEO Sundar Pichai noemt de transitie naar kunstmatige intelligentie (AI) de "meest diepgaande in ons leven, veel groter dan de verschuiving naar mobiel of het internet daarvoor".

Het is duidelijk dat Google vooraan wil staan in die ontwikkeling. Maar toe nu toe lukte dat nog niet echt. De interesse voor ChatGPT in Nederland is véél groter dan voor Bard, blijkt uit Google Trends. Google is bang dat het zo ver achterop raakt dat het op dit gebied niet relevant meer is.

Blunder met chatbot Bard

Het bedrijf werd bovendien verrast door de komst van ChatGPT. Pikant daarbij is dat de kern van de technologie bedacht is door onderzoekers van Google en in 2017 door hen is beschreven.

Begin dit jaar moest er in allerijl een antwoord komen op ChatGPT en dat werd Bard, waarmee het bedrijf bij de start ook nog eens flink blunderde. In de reclameboodschap van de chatbot zat een fout: de bot gaf het verkeerde antwoord op een voorbeeldvraag. Dat kostte de techgigant op de beurs toen tientallen miljarden dollars.

Daar komt bij dat ChatGPT ook populair is als zoekmachine. In plaats van dat je tien linkjes krijgt met reclames, krijg je een menselijk ogend antwoord. Een totaal andere manier van zoeken, waarbij het bovendien de vraag is hoe passend Googles traditionele zoekadvertenties zijn. Elke stap die Google op dit vlak zet, kan zijn eigen verdienmodel in gevaar brengen.

Maar achterblijven is dus ook geen optie, de angst bij Google om grote fouten te maken ten spijt.

Beter dan OpenAI?

Google lanceert meerdere versies van Gemini. De zogeheten 'pro' variant komt volgende week voor consumenten beschikbaar in chatbot Bard, om te beginnen alleen in het Engels. Deze versie zou beter moeten zijn dan de gratis versie van ChatGPT (GPT 3.5) die dus al sinds vorig jaar november beschikbaar is.

De belangrijkste variant heet 'ultra'. Volgens Googles eigen testen presteert die versie op bijna alle testen beter dan OpenAI's GPT4-technologie.

Maar toch durft Google het niet aan op die versie nu al meteen op de markt te brengen. Het wil deze eerst testen met een geselecteerde groep klanten en ontwikkelaars. Volgend jaar kunnen bedrijven die gebruikmaken van Googles clouddiensten er ook mee gaan werken.