Schouten bezorgt Nederland eerste medaille bij EK kortebaan: brons 100 school

Zwemster Tess Schouten heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Roemeense Otopeni voor de eerste Nederlandse medaille gezorgd. Op de tweede dag van het toernooi pakte ze brons op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Schouten had zich als snelste halvefinaliste voor de finale geplaatst en dus was er hoop op een medaille. Maar de 100 meter was goed bezet met concurrenten als de Italiaanse Benedetta Pilato, de Zweedse Sophie Hansson en de Estse Jefimova. Dat bleek ook wel na de start. De Italiaanse Pilato vertrok snel en zwom halverwege een tijd die ruim onder het Europese record lag. Dat tempo hield ze niet vol; ze tikte als tweede aan, achter Jefimova. Schouten zwom naar het brons in een tijd van 1.04,04, tweeduizendste langzamer dan in haar halve finale.

De 22-jarige Tess Schouten bezorgt Nederland de eerste medaille op de EK kortebaan in Roemenië. - NOS

Meer Nederlandse medailles volgen mogelijk donderdag. Dan is er op de 100 meter schoolslag zeker kans op eremetaal op de 100 meter schoolslag bij de mannen. Caspar Corbeau en Arno Kamminga plaatsten zich zonder al te veel moeite voor de finale en zullen daar samen om het goud strijden. Corbeau zwom in een tijd van 56,85 als winnaar van zijn halve finale naar de eindstrijd. Ook Kamminga was de snelste in zijn halve finale, hij tikte aan in een tijd van 56,37.

Arno Kamminga plaatst zich voor de finale - Foto: NOS

Ook Kira Toussaint krijgt donderdag een kans op een plak. Zij plaatste zich voor de finale op de 200 meter rugslag, al was het wel spannend. De 29-jarige rugslagspecialist klokte een tijd van 2.04,56 en eindigde daarmee als vierde in haar halve finale. Maar haar tijd was snel genoeg. Lotte Hosper zwom in diezelfde halve finale naar 2.08,18 en strandde daarmee. Geen medaille Van Roon Valerie van Roon zat woensdag dicht tegen een medaille aan, maar eindigde als vierde. De 25-jarige stond in de finale van de 50 meter vrije slag en moest in de buurt van haar persoonlijk record zwemmen voor een medaille. Ze voerde die opdracht goed uit, zwom een persoonlijk record met een tijd van 23,91, maar was tweehonderdste langzamer dan de Deense Julie Kepp Jensen, die het brons pakte.

EK kortebaan bij de NOS Het zwemtoernooi in het Roemeense Otopeni, dat niet ver van hoofdstad Boekarest ligt, wordt gehouden van dinsdag 5 december tot en met zondag 10 december. De finaleblokken zijn iedere wedstrijddag vanaf 17.00 uur live te volgen via een stream op NOS.nl en de NOS-app.