Cilly Dartell, gezicht van Hart van Nederland, overleden

In Amsterdam is oud-Hart van Nederland-presentatrice Cilly Dartell overleden. Ze was 66 jaar. Onlangs maakte ze bekend dat ze niet lang meer te leven had door haar uitgezaaide longkanker. Ze woonde al jaren in Florida, maar was teruggekeerd naar Nederland omdat ze de mogelijkheid wilde hebben van euthanasie. Dartell was jarenlang een van de gezichten van Hart van Nederland, maar in haar loopbaan heeft ze veel meer gedaan.

Cilly Dartell heette eigenlijk Priscilla Veltmeijer. Ze groeide op in Hilversum, als dochter van de bekende impresario Lou Veltmeijer. Op het Nieuwe Lyceum in Hilversum werd ze in het schoolcabaret gespot door Youp van 't Hek, die voor zijn gezelschap Cabaret Nar een actrice zocht.

Veltmeijer besloot na een seizoen NAR definitief het theater in te gaan, ging op haar zeventiende zonder diploma van school en noemde zich voortaan Cilly Dartell, omdat ze in de theaterwereld niet bekend wilde staan als de dochter van haar vader. Ze kwam op de naam Dartell als een variant op D'Artelle (van de kunsten) en het gaf ook weer dat ze 'dartel' was.

Annie M.G. Schmidt

Gedurende zestien jaar was ze succesvol bij het vrouwencabaret en andere theatergezelschappen. Als hoogtepunt beschouwde ze haar rol in De dader heeft het gedaan, een musical van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink uit 1983, met daarin ook de topacteurs Conny Stuart en Piet Römer. "Dat ik naast hen een hoofdrol mocht spelen, was een droom die uitkwam", zei ze er zelf over.

Toen haar vader het rustiger aan ging doen werd ze mede-eigenaar van Lumen, het impressariaat dat hij had opgericht. Ze deed de productie, publiciteit en boekingen voor onder anderen Youp van 't Hek en Martine Bijl. Samen met haar man Jan Cocheret produceerde ze ook de musicals My Generation, met muziek uit de jaren zestig, en Up on the Roof, een a capella-musical waarin de muziek van de jaren 70 centraal stond. Het paar kreeg in die periode ook twee zoons, Christian en David.

In 1990 stapte ze uit belangstelling en omdat ze iets nieuws wilde proberen over naar de journalistiek. Voor de AVRO-radio ging ze kunst- en cultuurprogramma's presenteren. Ze was gevraagd of ze interviewer wilde worden en had gejokt dat ze daar ervaring mee had.

Na een wat moeilijke start had ze ook daar succes mee. Ze kreeg eigen programma's, Dartell op dinsdag, en later Dartell. Die programma's werden live uitgezonden vanuit De Heeren van Amstel in Amsterdam. Ze voelde zich, zo zei ze, als een vis in het water.

In 1996 ging ze als invaller ook AVRO's Radiojournaal doen. De pas opgerichte zender SBS6 bood haar dat jaar de kans een nieuwsprogramma op televisie te presenteren, Hart van Nederland.

Hart van Nederland

Hart van Nederland was uit nood geboren omdat SBS geen geld had voor een nieuwsprogramma als het NOS Journaal of RTL Nieuws. Na een moeizame start verwierf het programma zich een vaste plaats in het medialandschap, met op het hoogtepunt anderhalf miljoen kijkers.

Naar het voorbeeld van Amerikaanse lokale televisiestations was het aanvankelijk een programma zonder politiek en buitenlands nieuws, en met veel regionaal nieuws over misstanden, ongelukken en andere incidenten en alle aandacht voor de mensen die het nieuws overkomt. Vanaf 1996 waren Milika Peterzon en Cilly Dartell de twee gezichten van het programma.