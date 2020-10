Advocaat: 'We zijn goed genoeg om lang mee te doen voor de titel'

Dick Advocaat is opgelucht dat er ondanks alle coronamaatregelen nog mag worden gevoetbald in Nederland. "We mogen blij zijn, al vind ik dit een heel vervelende periode om eerlijk te zijn. Dit kan iedereen overkomen", zegt hij vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie voor de Rotterdammers.

De trainer mist voor het thuisduel met Sparta (zondag, 12.15 uur) Eric Botteghin, Robert Bozenik en Luis Sinisterra in De Kuip. "Feyenoord-Sparta is altijd speciaal, maar dat zal nu wel minder zijn omdat er geen publiek is", verwacht Advocaat.

Titelstrijd

Advocaat is tevreden hoe Feyenoord de transferperiode heeft afgesloten. "Mijn elftal is zeker goed genoeg om zolang mogelijk mee te doen om de titel. Maar nu op vrijdag 16 oktober, ben ik tevreden over de selectie. We kunnen meedoen, al moet je wachten hoe alles in januari ervoor staat."

Het liefst had Advocaat zich aanvallend nog versterkt. Vaak viel de naam van Joshua Zirkzee (Bayern München). Maar de versterking bleef uit. Er is geen geld in Rotterdam-Zuid. "Je probeert het toch als trainer. Dat is ook een beetje het spel tussen mij en Frank Arnesen."