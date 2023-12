Italië stapt uit infrastructuurproject Nieuwe Zijderoute van China

Italië heeft China geïnformeerd dat het zich terugtrekt uit het infrastructurele project de Nieuwe Zijderoute. Rome ontkent dat daarmee de betrekkingen met China zouden verslechteren of dat het schade aan de Italiaanse economie zou veroorzaken.

Met het Belt and Road Initiative (BRI), zoals de Nieuwe Zijderoute officieel heet, lanceerde China in 2013 het grootste infrastructurele project in de moderne geschiedenis. Italië werd in 2019 het eerste en tot nu toe enige grote westerse land dat zich bij het handels- en investeringsprogramma aansloot.

Hiermee negeerde het het de waarschuwingen van de Verenigde Staten dat het China de controle over gevoelige technologie en vitale infrastructuur zou geven. Premier Meloni van Italië zei na haar verkiezing vorig jaar al dat ze zich wilde terugtrekken uit het akkoord, dat Italië geen noemenswaardige winst zou hebben opgeleverd. De overeenkomst uit 2019 loopt in maart 2024 af, en wordt wat Rome betreft dus niet verlengd.

Handelstekort verdubbeld

Italië hoopte op meer handel en betere markttoegang, maar kwam bedrogen uit. "Als je naar de cijfers kijkt is het precies andersom", zei Alessia Amighini van het Italian Institute for International Political Studies eerder tegen China-correspondent Sjoerd den Daas.

Afgelopen jaar exporteerde China voor 57 miljard euro aan spullen naar Italië. Andersom kocht China voor 16 miljard euro aan Italiaanse producten. Het handelstekort verdubbelde daarmee in drie jaar tijd tot zo'n 41 miljard. "Qua handel was het een ramp, en Italië is geen uitzondering. Vaak is het alleen de Chinese export die toeneemt", zei Amighini.

Een bron bij de Italiaanse regering heeft aan persbureau Reuters verklaard dat Rome Peking deze week een brief heeft gestuurd waarin China is geïnformeerd dat de Italiaanse deelname niet verlengd wordt. De Chinese overheid heeft nog niet gereageerd op het besluit.

Nauwere betrekkingen

"We zijn van plan uitstekende betrekkingen met China te onderhouden, zelfs als we niet langer deel uitmaken van het Belt and Road Initiative", meldt een tweede regeringsbron aan Reuters. "Andere G7-landen hebben nauwere betrekkingen met China dan wij, ondanks het feit dat ze nooit aan het project hebben meegedaan", voegde hij eraan toe.

Sinds de lancering hebben zo'n 150 landen, vooral ontwikkelingslanden, zich aangemeld voor het BRI bij China. Voor veel van die landen was het motief geld: ze kregen geen financiering bij bijvoorbeeld het IMF of de Wereldbank voor infrastructurele projecten, waar China wel bereid was te investeren.

Er zijn wel risico's, want de schulden aan China moeten worden terugbetaald en de infrastructurele projecten die door China worden uitgevoerd kunnen verkeerd uitpakken. Een voorbeeld is een waterkrachtcentrale in Ecuador. Nieuwsuur maakte eerder een video van de impact op de omgeving waar de centrale is gebouwd.

Inwoners van het dorp San Luis in Ecuador zien steeds meer land in de rivier verdwijnen: