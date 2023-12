Een blik op de nieuwe PVV-fractie

Hoe de kandidatenlijst van de PVV tot stand is gekomen, blijft ongewis. De partij geeft geen antwoorden op vragen daarover. Wilders deed in juli op Twitter een oproep om Kamerleden te werven. Toch stonden op de kandidatenlijst alleen mensen die al langer actief waren voor de PVV.

Niet iedereen die op de PVV-lijst stond voorzag daadwerkelijk een plek in de Kamer te krijgen. Een opmars in de laatste weken van de campagne leidde tot een grote verkiezingswinst voor de partij van Geert Wilders.

De PVV bekleedt vanaf vandaag officieel 37 zetels in de Tweede Kamer. Een blik op de nieuwkomers in de fractie laat zien dat zij vooral binnen de lokale en provinciale afdelingen van de partij zijn gevonden.

De overige 36 Kamerleden werkten eerder als volksvertegenwoordiger of fractiemedewerker in de gemeente, provincie, Eerste of Tweede Kamer. Opvallend aan de PVV-lijst is de hoeveelheid Provinciale Statenleden op de lijst. Veertien PVV'ers werden afgelopen maart nog gekozen voor een plek in de provincie.

Onder de 37 gekozen PVV'ers bevindt zich maar één iemand zonder politieke ervaring: nummer drie Rachel van Meetelen. Ze is uitbater van kermis- en festivalhoreca (vooral poffertjeskramen). Wel maakte ze kennis met de Haagse politiek toen zij in coronatijd lobbyde voor betere steunmaatregelen voor de kermisbranche.

Zo is supermarktmanager Patrick van der Hoeff fractievoorzitter in de Provinciale Staten in Zeeland en fractievoorzitter in de gemeente Terneuzen. Hij stopt met zijn werk bij de supermarkt, maar hij laat aan Nieuwsuur weten nog niet zeker te zijn of hij ook zijn overige politieke functies neerlegt nu hij de Tweede Kamer ingaat. Vooralsnog blijft hij drie politieke functies combineren.

Zes van die veertien PVV-Statenleden op de lijst combineren dat werk met een plek in een gemeenteraad. Onmogelijk is die combinatie niet. Beide functies zijn parttime. Maar nu daar een tijdrovende baan als Tweede Kamerlid bij komt, is de vraag of die functies te verenigen zijn.

De samenstelling van de lijst verbaast parlementair historicus Koen Vossen (Radboud Universiteit) niet. "Het feit dat het eigenlijk zo'n klein groepje is, zegt dat ze ontzettend veel moeite hebben om personeel te vinden. Ze komen eigenlijk steeds bij dezelfde mensen uit. Dat kleine groepje mensen dat zich al bewezen heeft in de partij. Dat heeft aangetoond loyaal te zijn."

Verschillende nieuwe PVV-Kamerleden, zoals Dennis Ram en Max Aardema , stopten de afgelopen dagen wel al in hun gemeente of provincie. Nummer 24 op de lijst Maikel Boon zei eerder tegen BN De Stem zijn plek in de Staten in Brabant waarschijnlijk op te geven.

Daardoor ontstaat afhankelijkheid, signaleert Vossen. "Het combineren van die verschillende functies betekent ook dat ze bijna voor hun hele salaris afhankelijk zijn van de PVV."

'Lijstuitputting'

Er is relatief veel overlap tussen de lijst voor de Eerste Kamer en voor de Tweede Kamer. Huidig fractievoorzitter in de Senaat, Marjolein Faber, werd eerder dit jaar herkozen in de Eerste Kamer, maar schuift nu door naar de Tweede Kamer. Senatoren Alexander van Hattem en Gom van Strien staan te laag op de lijst voor een zetel in de Tweede Kamer, maar als Wilders zijn Kamerleden tot bewindspersoon wil maken, is hij beperkt in zijn keuzes.

De lijst van de PVV kent in totaal 45 kandidaten. Nieuwe kandidaten aanvullen kan niet. Als Wilders acht Kamerleden in een nieuw te vormen kabinet als bewindspersoon wil hebben, dan is de reservelijst leeg. Met 37 zetels dreigt in dat scenario al snel lijstuitputting, waarbij zetels uiteindelijk onbezet zullen blijven. De lijst met reservekandidaten voor de Eerste Kamer is ook niet lang en bevat dan weer namen van kandidaten die nu tot Tweede Kamerlid zijn verkozen.