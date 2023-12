Peter Gillis moet vakantiepark in Ommel per direct sluiten

Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel moet per direct dicht, op last van de gemeente. De vergunningen voor het park zijn ingetrokken.

De gemeente is bang dat eigenaar Peter Gillis de vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden, meldt Omroep Brabant. De ondernemer laat in een reactie weten dat hij 'zwaar teleurgesteld' is. De stukken van de gemeente zegt hij door te sturen naar zijn juristen.

Gillis is uitbater van een reeks vakantieparken onder de naam Oostappen Groep. Hij is ook bekend van de televisieserie Familie Gillis: Massa in Kassa. Gisteren werd de laatste aflevering uitgezonden.

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar Gillis' vakantiepark in Ommel. Daarbij speelde de wet Bibob een belangrijke rol. Daarin staat dat als er een groot risico bestaat dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, de overheid een aanvraag kan weigeren of de afgegeven vergunning kan intrekken.

Chalets gecontroleerd

Het onderzoek in het kader van de wet Bibob is geheim, maar duidelijk is wel dat er afgelopen maanden diverse controles zijn geweest op het park. Zo zijn alle chalets gecontroleerd. Op 3 oktober is een brief onder bewoners op het park verspreid waarin wordt geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte.

"Sindsdien hebben we nog meer controles op het park uitgevoerd om vast te stellen hoe het met de bewoning staat", meldt de gemeente. Op het vakantiepark is geen permanente bewoning toegestaan, maar dat zou toch gebeuren. Ook zijn gebreken aan vakantiehuisjes vastgesteld.

Ruim een jaar geleden bleek bij een controle ook dat de brandveiligheid op park Prinsenmeer niet in orde is. De gemeente legde toen een boete op, maar constateerde onlangs dat er niets is verbeterd.

Patroon van overtredingen

Burgemeester Van Extel-Van Katwijk is duidelijk over het intrekken van de vergunningen nu: "Daar waar andere ondernemers zich aan wet- en regelgeving houden, zien we bij Oostappen Groep een jarenlang patroon van het stelselmatig overtreden van diezelfde regels. Dit leidt tot rechtsongelijkheid en dat kunnen wij niet accepteren."

In oktober raakte Gillis al de horecavergunning voor zijn vakantiepark in het Limburgse Baarlo kwijt. Eerder dit jaar bepaalde de rechter dat de horeca op twee andere vakantieparken van Gillis, Slot Cranendonck in Soerendonk en Brugse Heide in Valkenswaard, de hele zomer dicht moesten blijven. Ook toen was de motivatie van de betrokken gemeenten dat Gillis de (horeca-)vergunningen zou misbruiken voor criminele doeleinden.

Ook zou er het risico zijn dat die vergunningen worden gebruikt om geld wit te wassen. Gillis stapte naar de rechter om de gemeenten aan te klagen, maar de rechtbank stelde dat zijn voordelen uit strafbare feiten 'zeer groot' zijn.

Om dezelfde reden had de rechtbank in Arnhem toen ook al besloten om de horeca van een park van Oostappen in Arnhem te sluiten.