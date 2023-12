Eerder steun voor huishoudens met hoge energierekening

Volgend jaar komen huishoudens eerder in aanmerking voor steun uit het Tijdelijk Noodfonds Energie dan dit jaar. Het was al langer duidelijk dat er ook volgend jaar een noodfonds zou zijn. Nu zijn de voorwaarden bekendgemaakt.

Mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum kunnen steun aanvragen als ze 8 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Dit jaar is dat nog 10 procent. Voor mensen die tot 2 keer het sociaal minimum verdienen, ligt de grens op 10 procent van het inkomen in plaats van de huidige 13 procent. Het is ook de bedoeling dat aanvragen voor een uitkering uit het noodfonds sneller worden behandeld.

Demissionair minister Schouten schrijft in een brief aan de Kamer over het fonds. Er is volgend jaar 60 miljoen euro voor beschikbaar. Het Rijk neemt hiervan 40 miljoen voor zijn rekening, de energieleveranciers 20 miljoen. En mogelijk wordt het bedrag nog verhoogd.