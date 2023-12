Marechaussee haalt 47 illegale vreemdelingen uit vrachtwagen

De marechaussee heeft in een vrachtwagen bij een reguliere controle 47 illegale vreemdelingen gevonden. De chauffeur is een Nederlander, hij is aangehouden voor mensensmokkel en zit voorlopig vast.

De vrachtwagen stond op het punt om vanuit Hoek van Holland met de veerboot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. De marechaussee vond de tientallen mensen met hulp van een speurhond die getraind is in het herkennen van menselijke geuren.

Verstopt tussen goederen

Bij het openen van de trailer bleek een deel van de migranten verstopt te zijn onder en tussen goederen die in de vrachtwagen stonden. De groep bestond uit mannen, vrouwen en kinderen met verschillende nationaliteiten.

De 47 mensen gaan het vreemdelingentraject in en kunnen eventueel asiel aanvragen. De recherche van de marechaussee doet verder onderzoek.

Het gebeurt vaker dat mensen in vrachtwagens de grens over proberen te komen. Dat is niet ongevaarlijk en loopt soms fataal af. Zo werden in februari van dit jaar in Bulgarije 18 Afghaanse migranten dood gevonden in een vrachtwagen. Ze waren gestikt.

En in 2009 kwamen 39 Chinezen achterin een koelwagen om het leven. Die was met een veerboot van Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk gegaan.