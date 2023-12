PowNed doet aangifte vanwege confrontatie bij sunneklaasfeest Ameland

Een cameraploeg van PowNed is gisteravond belaagd op Ameland omdat zij opnames wilden maken van het sunneklaasfeest. De omroep heeft al aangifte gedaan van de aanval op de journalisten, en gaat nog aangifte doen tegen de politie vanwege nalatigheid.

Bij sunneklaas, een alternatief sinterklaasfeest, verkleden de bewoners van het eiland zich en dragen maskers. Buitenstaanders zijn over het algemeen niet welkom.

Toch besloten de journalisten van PowNed om het feest vast te leggen. Ze namen voor de zekerheid een beveiliger mee. Eenmaal op het eiland werd de ploeg naar eigen zeggen belaagd en achtervolgd in hun auto. De politie laat weten onderzoek te doen naar "een confrontatie tussen twee partijen op Ameland waarbij mogelijk geweld gebruikt is".

Een van deze partijen is volgens de politie de cameraploeg van PowNed. De politie kreeg gisteren rond 18.00 uur een melding van een "conflictsituatie waarbij meerdere mensen betrokken waren". De politie zou de groepen uit elkaar hebben gehaald, in gesprek zijn gegaan en de journalisten naar een andere plek op het eiland hebben gebracht. Er is nog niemand aangehouden.

Besprongen en klemgereden

Eindredacteur Roy van den Berghe van PowNed zegt tegen De Telegraaf dat de cameraploeg bij aankomst op het eiland werd "besprongen door een knokploeg van twintig, dertig man die op de autoruit sloegen en op de motorkap gingen staan".

Toen de journalisten wegreden, zette een aantal eilanders de achtervolging in. Zij scheurden volgens de eindredacteur "met een gang van 120 tot 140 kilometer per uur over de kronkelige eilandweggetjes" en reden de journalisten "meerdere keren klem".

Uiteindelijk werd de auto van PowNed geramd, is te zien op beelden bij De Telegraaf. Het voertuig zou hierbij "aanzienlijke schade" hebben opgelopen. De journalisten werden vervolgens door de politie geëscorteerd naar hun hotel, waar volgens PowNed weer verklede mannen stonden te wachten.

Contact met ministerie

De ploeg zou bij het hotel contact hebben gehad met de redactie voor hulp. "We hebben vol gas gegeven bij de autoriteiten, omdat we op veel weerstand stuitten bij de plaatselijke politie", aldus eindredacteur Van den Berghe bij De Telegraaf.

Telefoontjes naar alarmnummer 112 en de politie Noord-Nederland leidden volgens de omroep niet tot actie. Uit vrees voor ernstige mishandeling van de PowNed-ploeg besloot directeur Dominique Weesie demissionair justitieminister Yesilgöz persoonlijk te bellen, van wie hij het mobiele telefoonnummer heeft.

"Plotseling veranderde de toon van de politie en waren ze bereid onze mensen weg te halen met een boot van de Kustwacht", zegt Van den Berghe. "Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar." Het ministerie bevestigt aan De Telegraaf dat er contact is geweest met de politie.

Vanwege de ruwe zee moesten de journalisten toch op het eiland blijven, daarom werden er volgens De Telegraaf politieagenten bij het hotel geplaatst. Inmiddels zijn de journalisten volgens PowNed veilig van het eiland af.

'Van en voor eilanders'

De gemeente Ameland zegt het incident te betreuren en het gebruik van geweld af te keuren. Wel zegt de gemeente dat de Amelanders "één keer per jaar met elkaar feestvieren". Sunneklaas is volgens de gemeente "een feest van en vóór eilanders. Oftewel, een feest dat Amelanders graag met elkaar vieren".

PowNed wil de beelden om 18.00 uur online plaatsen.