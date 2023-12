PSV'er Teze en Feyenoorder Hartman na botsing niet inzetbaar donderdag

PSV-trainer Peter Bosz kan donderdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen niet beschikken over Jordan Teze. De rechtsback viel afgelopen zondag tijdens het duel met Feyenoord geblesseerd uit. Hij was met zijn hoofd hard in botsing gekomen met dat van Quilindschy Hartman.

Een korte samenvatting is direct na afloop van de wedstrijden te zien op NOS.nl, de lange samenvattingen in een extra Studio Sport Eredivisie om 23.20 uur op NPO 1.

De wedstrijden PSV-sc Heerenveen (aftrap 18.45 uur) en Feyenoord-FC Volendam (21.00 uur) zullen te volgen zijn via het liveblog in de NOS-app en op NOS.nl.

Bij PSV staat nog een vraagteken achter de naam van Joey Veerman, die evenmin het einde van de wedstrijd in De Kuip haalde. Het geblesseerde trio Noa Lang, Hirving Lozano en Armel Bella-Kotchap is in ieder geval niet inzetbaar.

PSV en Feyenoord donderdag al

De competitieduels van PSV, na de 2-1 zege van zondag de soevereine koploper in de eredivisie, en Feyenoord zijn naar voren gehaald om beide ploegen meer rust te gunnen richting hun Champions League-duels van volgende week.

Heel noodzakelijk is dat echter niet meer, omdat PSV, dat dinsdag groepswinnaar Arsenal ontvangt, al zeker is van een plek in de achtste finales en Feyenoord, woensdag op bezoek bij Celtic, sowieso derde wordt in de groep en verder bekert in de Europa League.