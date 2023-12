Pas nu internationale aandacht voor seksueel geweld Hamas, Israël woedend

Daags na de terreuraanslag door Hamas op 7 oktober verschenen al de eerste berichten over gruwelijke verkrachtingen door strijders van de terreurgroep. Inmiddels, twee maanden later, wordt steeds meer duidelijk. Afgelopen dagen tekenden meerdere internationale media uitgebreid getuigenissen op die een beeld geven van het seksuele geweld.

De VN kondigde afgelopen week een onderzoek aan en gisteren publiceerden de BBC en persbureau AP lange artikelen waarin slachtoffers en getuigen aan het woord komen. De verhalen zijn heftig. Een vrouw die door meerdere Hamas-leden wordt verkracht en daarna gedood, een meisje van 14 jaar dat werd gevonden met sporen van seksueel geweld op haar levenloze lichaam. Wat is er tot nu toe verder bekend en hoe wordt er in Israël naar gekeken?

'Gepland en geïnstrueerd'

Om te beginnen met de laatste vraag. Israël beschuldigt de Verenigde Naties, en andere partijen, ervan te traag te hebben gereageerd op berichten dat Hamas wijdverbreid seksueel geweld gebruikte tegen vrouwen tijdens de terreuraanval begin oktober. Gilad Erdan, Israëls ambassadeur bij de VN, zei maandag dat Hamas opzettelijk verkrachting en seksueel geweld als oorlogswapen gebruikte bij de aanval op Israël.

"Dit was met voorbedachten rade. Dit was gepland. Dit was geïnstrueerd", zei Erdan. "Helaas hebben juist de internationale instanties, die zogenaamd de verdedigers van alle vrouwen zijn, laten zien dat als het om Israëliërs gaat, onverschilligheid acceptabel is."

Ook de Israëlische premier Netanyahu is woedend over het gebrek aan internationale reacties. Tijdens een persconferentie in het Hebreeuws schakelde hij midden in zijn verhaal over op het Engels: "Ik zeg tegen de vrouwenrechtenorganisaties en de mensenrechtenorganisaties: jullie hebben gehoord van de verkrachting van Israëlische vrouwen, de vreselijke wreedheden, de seksuele verminking. Waar zijn jullie in vredesnaam?"

Op 30 november sprak VN-baas António Guterres, die veelvuldig fel is bekritiseerd door Israël, zich uit over de verkrachtingen. "Er zijn talloze verhalen over seksueel geweld tijdens de weerzinwekkende terreurdaden van Hamas op 7 oktober, die krachtig moeten worden onderzocht en vervolgd." Er werd een commissie ingesteld die oorlogsmisdaden aan beide kanten gaat onderzoeken en zich concentreert op seksueel geweld.