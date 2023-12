Vanavond op tv: De nieuwe PVV-politici • Omtzigt verkent met Wilders en Yesilgöz • Seksueel geweld als oorlogswapen • EU vergadert over AI

De nieuwe Kamerleden De nieuwe Tweede Kamer treedt vandaag aan. Met 67 leden komt iets minder dan de helft als nieuwkomer in de Tweede Kamer. Vooral bij de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen, zijn veel nieuwelingen. We werpen een blik op de nieuwe politici die Geert Wilders naar Den Haag haalt. Ook kijken we naar de nieuwe Kamerleden van de BBB, dat fors is gegroeid, en NSC, dat vanuit het niets met twintig zetels in de Kamer komt.

De laatste updates over de formatie Met politiek verslaggever Arjan Noorlander kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen in de vorming van een nieuw kabinet. Hoofdpersoon is vandaag Pieter Omtzigt. De NSC-leider schuift twee keer aan bij verkenner Ronald Plasterk. Eén keer met Yesilgöz, één keer met Wilders. Is Omtzigt te porren voor samenwerking met de PVV?

Seksueel geweld Hamas Er komen steeds meer gedetailleerde verhalen naar buiten over heftig seksueel misbruik op het aangevallen muziekfestival in Israël op 7 oktober. De BBC heeft beelden gezien van een vrouw die aan de politie details vertelt over een extreem gewelddadige verkrachting door meerdere Hamas-leden. In hoeverre maakt dit geweld deel uit van het vooropgezette aanvalsplan van Hamas? We praten erover met de Britse auteur Christina Lamb. Zij deed onderzoek naar seksueel misbruik in tijden van oorlog en gewapende conflicten.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies