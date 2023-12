Guinness World Record voor nieuwe trailer van nieuw GTA-spel

Sinds de trailer gisteren online verscheen, wordt het nummer zo'n 40 procent meer gestreamd dan vorige week, becijferde Spotify bij de BBC . Dat is op zich niet ongebruikelijk: ook de populariteit van Linda Rondstadt's Long Long Time schoot omhoog, nadat het nummer te horen was geweest in de populaire televisieserie The Last of Us. Maar de plotselinge populariteit van Love Is A Long Road is uniek, aldus Spotify.

En dan de muziek. Ontwikkelaar Rockstar liet voor de GTA VI-trailer geen nummer door een bekende artiest maken, zoals bij films vaak gebruikelijk is. In plaats daarvan greep de Amerikaanse game-uitgever terug op een relatief onbekend nummer uit de jaren 80, Love Is A Long Road van wijlen rockartiest Tom Petty.

Daarnaast kunnen ook filmpjes óver de trailer inmiddels op een flink aantal views rekenen. Zo tikt een van de best bekeken video's over details uit het spel, die van gamewebsite gameranx , inmiddels de 1,5 miljoen kijkers aan. Van hotelnaambordjes tot geanimeerde dieren in de trailer: gameranx speculeert er 14 minuten lang lustig op los over wat gamers van het nieuwe spel kunnen verwachten. En dat zegt alles over de populariteit van GTA.

Na de officiële release lieten bekende namen als basketballer LeBron James en rapper ICE T meteen van zich horen. "82 miljoen views in 20 uur, volgens mij is GTA populair", tweette ICE T . Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 103 miljoen clicks. En daarmee is het volgens Guinness World Records de populairste videogame reveal ooit.

Voor ontwikkelaar Rockstar Games was het gisteren een bittere pil: de lancering van de trailer was vorige week met veel bombarie aangekondigd op sociale media, maar moest plotseling naar voren worden gehaald vanwege een lek. Uren voor de officiële release stond gepland, werd de video op platform X al gedeeld.

Stripclubs, roofovervallen en gestolen auto's. Laat een gamefan die opsomming lezen en je hoort drie letters terug: GTA. Jarenlang keken gamefans reikhalzend uit naar beelden van het nieuwe spel in de Grand Theft Auto-reeks. Gisteren verscheen de anderhalve minuut durende vooraankondiging van GTA VI op Youtube en dat leidde tot een nieuw record: binnen 24 uur tijd werd de video de best bekeken trailer op Youtube ooit.

Petty 'leende' zijn muziek overigens al eerder uit aan Rockstar Games: in voorloper Grand Theft Auto: San Andreas (2004) is Pettys nummer Runnin' Down A Dream nadrukkelijk te horen. "Tom vond het geweldig om Runnin' Down A Dream bij te dragen", reageerde het socialemediateam van de in 2017 overleden artiest gisteren. "En het is een eer om Love Is A Long Road in de trailer te horen".

En de fans? Die zullen het voorlopig moeten doen met de 90 seconden die de trailer in totaal duurt. De release van GTA VI staat namelijk gepland voor 2025 en een datum voor een gameplaytrailer - waarin te zien is hoe je als gamer het spel daadwerkelijk speelt - is er nog niet.