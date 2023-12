Leraar (45) basisschool Vlijmen verdacht van online misbruik 70 kinderen

Justitie verdenkt voormalig basisschoolleraar Bas G. (45) uit Vlijmen ervan dat hij online seksuele contacten had met ten minste zeventig kinderen. Hij fotografeerde ze via het beeldscherm en benaderde hen met seksuele bedoelingen. Met een tienermeisje had hij ongeveer drie jaar lang contact. Haar ontmoette hij een aantal keer waarbij het tot seksuele handelingen kwam.

G. staat nu terecht voor de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie eiste vanochtend acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man, meldt Omroep Brabant. Ook zou hij vijf jaar lang geen leraar meer mogen zijn.

De verdachte, die meer dan twintig jaar les gaf op een basisschool in Vlijmen, werd vorig jaar augustus opgepakt. Bij het begin van de rechtszaak tegen hem, afgelopen maandag, bleek dat de man een pedofiele stoornis heeft. Al in 2004 begon hij met het fotograferen van kinderen. Later kwam daar chatten en videobellen bij. Soms masturbeerde hij terwijl de kinderen vanaf hun beeldscherm moesten toekijken.

De politie vond duizenden foto's en video's op zijn computer en telefoon. Op zijn Snapchataccount stonden foto's van 439 kinderen, overal uit het land. Van ten minste zeventig kinderen, jongens en meisjes, acht de officier van justitie bewezen dat hij ze online heeft misbruikt.

Dagelijks contact

Voor de rechtbank kwam het meisje aan het woord dat hij benaderde toen ze 12 jaar was. Ze spraken elkaar gedurende een periode van drie jaar dagelijks, vertelde ze. Ze hadden online seks en ontmoetten elkaar ook drie keer bij McDonalds. Daarna hadden ze seks in het bos.

Uiteindelijk nam G. het meisje in vertrouwen, waarbij hij alles vertelde over zijn obsessie met jonge kinderen. Het meisje deed aangifte toen ze hoorde dat de leraar door de politie was gehoord: hij had kinderen benaderd op een naaktcamping bij het Brabantse Elsendorp. De eigenaar van de camping waarschuwde de politie. G. probeerde nog om thuis de foto's van de kinderen van zijn pc te wissen, maar dat lukte maar deels.

Beroep misbruikt

De officier van justitie nam het de verdachte vanochtend zeer kwalijk dat hij, juist als onderwijzer, geen rekening hield met de gevoelens van jonge kinderen, soms pas 7 jaar oud. Hij heeft zijn beroep misbruikt voor zijn eigen lusten, aldus de officier.

G. zelf begon te huilen toen hij de eis hoorde. Eerder in de rechtszaak zei hij het 12-jarige meisje als een 'gelijkwaardige partner' te hebben beschouwd. Over de rest van de beschuldigingen heeft hij zich nog niet uitgelaten.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.