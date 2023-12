ACM: prijsplafond stopt, neem vast energiecontract als je zekerheid wil

Nog een paar weken en dan houdt het prijsplafond voor gas, elektriciteit en stadsverwarming op te bestaan. De Autoriteit Consument en Markt adviseert daarom een vast contract te nemen als je de komende tijd zekerheid wilt over de hoogte van je gas- en elektratarieven.

"Vaste contracten zijn op dit moment goedkoper dan variabele contracten. Vaste contracten met een looptijd van 2 of 3 jaar zijn de afgelopen maand ca. 5 procent goedkoper geworden en zijn momenteel het goedkoopst", aldus de ACM.

Een jaar lang waren er vaste maximumtarieven voor gas (1,45 euro per kubieke meter) en elektriciteit (0,40 euro per kilowattuur). Maar daar komt per 1 januari een eind aan. Op dit moment maakt dat nog weinig uit, omdat de tarieven van de meeste energiebedrijven onder die maxima zitten.

'Niet meer beschermd'

Maar dat kan de komende maanden natuurlijk veranderen. "Vanaf januari zijn huishoudens niet meer beschermd tegen hoge energieprijzen", benadrukt de ACM. "Huishoudens die zekerheid willen over de hoogte van hun energierekening kunnen daarom het beste kiezen voor een vast contract met prijzen onder het prijsplafond. Voor huishoudens die vaste prijzen minder belangrijk vinden is er ruim aanbod van aantrekkelijk geprijsde variabele én dynamische contracten."

Of je uiteindelijk goedkoper uit bent met een vast, variabel of dynamisch contract is van tevoren niet te zeggen. Want niemand weet nu hoe de energieprijzen zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Na de inval van Rusland in Oekraïne steeg de gasprijs naar het hoogste niveau ooit. Maar inmiddels is de Europese gasmarkt weer in veel rustiger vaarwater gekomen, een verdere daling van de gasprijs is ook mogelijk.