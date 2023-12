Nieuwe Kamerleden beëdigd: 67 zaten nog niet eerder in de Kamer

In de nieuwe Kamer is de PVV de grootste partij. Bij de verkiezingen van twee weken geleden won de partij 20 zetels en kwam daarmee op 37. Na de PVV komen achtereenvolgens GroenLinks-PvdA, VVD en NSC. Die laatste partij deed voor het eerst mee en haalde meteen 20 zetels.

Onder de nieuwe Kamerleden zijn twee partijleiders: Dilan Yesilgöz (VVD) en Rob Jetten (D66). Zij zijn allebei ook nog minister in het demissionaire kabinet en zullen die twee functies de komende tijd combineren.

Behalve Yesilgöz en Jetten zijn er nog vijf Kamerleden die ook in het kabinet zitten: de ministers Christianne van der Wal en Mariëlle Paul (allebei VVD) en de staatssecretarissen Eric van der Burg en Aukje de Vries (beiden VVD) en Hans Vijlbrief (D66).

Eén Kamerlid heeft haar zetel te danken aan voorkeurstemmen: Daniëlle Hirsch. Haar partij GroenLinks-PvdA haalde 25 zetels en zij stond op de 27e plaats van de kandidatenlijst.

Doordat meer dan 25.000 mensen op haar stemden, is zij "op eigen kracht" in de Kamer gekomen. Alle andere kandidaten met voorkeurstemmen stonden zo hoog op de lijst dat ze ook zonder een goede persoonlijke score in de Kamer zouden zijn gekomen.

Grootste deel man

Uit gegevens van het Parlementair Documentatie Centrum blijkt dat in de nieuwe Kamer 89 mannen zitten en 60 vrouwen. Voor het eerst is er ook een non-binair Kamerlid. Ongeveer de helft van de Kamerleden is tussen de 35 en 49 jaar.

Vier Kamerleden zijn 65 jaar of ouder. Nestor (in leeftijd) is PVV'er Raymond de Roon. Hij is 71. Uit de PVV komt ook de nestor in "Kamerdienstjaren": partijleider Wilders zit (met een korte onderbreking) ruim 25 jaar in de Kamer.