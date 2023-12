Strengere EU-regels kunstmatige intelligentie onzeker na lobby grote landen

Denk daarbij aan technologie die consequenties kan hebben op de wettelijke rechten van burgers, maar ook voor de gezondheid, of systemen die worden ingezet bij het opsporen van verdachten of het scannen van cv's van sollicitanten.

Het uitgangspunt van de EU bij de wet is dat kunstmatige intelligentiesystemen worden ingedeeld aan de hand van de risico's die ze opleveren. Daarbij wordt uitgegaan van een piramidevorm: in de top systemen die verboden worden, bijvoorbeeld omdat ze het gedrag van mensen beoordelen, en daaronder systemen die worden aangemerkt als 'hoog risico'.

"Dan heb je geen stok achter de deur", reageert Catelijne Muller, voorzitter van AI-organisatie ALLAI. Zij volgt al jarenlang de discussie over de AI Act. "Waar ze naartoe willen natuurlijk is dat ze geen boetes kunnen krijgen." Dat staat ook in het voorstel van de drie landen. Zij willen beginnen zonder sanctiesysteem en daar pas over gaan nadenken als er meerdere overtredingen zijn begaan.

Voor janjoker

De impact van het lobbydocument is groot, aangezien de betreffende lidstaten veel invloed hebben. "Blijkbaar zijn we dus echt voor janjoker al maanden aan het praten over dit onderwerp", verzucht Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks), die namens de Groenen deelneemt aan de onderhandelingen.

Volgens haar zit er een flinke techlobby achter het document. Niet alleen van Amerikaanse techgiganten, van wie bekend is dat ze op allerlei grote techdossiers in Europa proberen veel invloed uit te oefenen, maar juist ook van twee Europese spelers. Van Sparrentak wijst naar het Franse Mistral AI en het Duitse Aleph Alpha.

Ze noemt daarbij met name de toplobbyist van Mistral, Cédric O, die eerder minister van Digitale Zaken was in de regering van president Macron. Volgens Euractiv, een nieuwssite over de EU, was hij een van de drijvende krachten achter een brief van Europese bedrijven deze zomer, die hun zorgen uitten over de AI Act. Eurocommissaris Breton wees er in het zakenblad La Tribune op dat Mistral niet het algemene belang dient.