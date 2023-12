Politie pakt verdachte op na vondst dode vrouw in het IJ

De politie heeft een man uit Zwanenburg opgepakt. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van een 33-jarige vrouw uit Amsterdam. Haar lichaam werd een week geleden op klaarlichte dag uit het water van het IJ gehaald.

De verdachte is afgelopen zaterdag aangehouden maar het nieuws is vanochtend pas bekendgemaakt door de politie, meldt AT5. De man van 36 is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft langer vastzitten. Omdat hij in volledige beperkingen zit, wil de politie verder niets zeggen.

Een voorbijganger zag het lichaam van de vrouw vorige week woensdag iets na 13.00 uur drijven in het IJ, bij de aanlegsteiger van het Distelwegveer in Amsterdam-Noord. De politie legde het pontverkeer stil. De brandweer haalde het lichaam uit het water.

Uit onderzoek bleek de volgende dag dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven was gekomen. Even later kon, onder andere via haar tatoeages, ook de identiteit van de vrouw worden vastgesteld,

Over de relatie tussen de overleden vrouw en de nu opgepakte verdachte is niets bekendgemaakt.