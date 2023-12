Hulporganisatie ziet meer jongeren die contact zoeken voor kijken naar kinderporno

Stop it Now, een organisatie die zich inzet om seksueel kindermisbruik te voorkomen, maakt zich zorgen om het toenemend aantal jongeren dat contact opneemt met de hulplijn van de organisatie vanwege het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Bij de telefonische hulplijn of hun online-chat kunnen mensen terecht die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag richting minderjarigen.

Omdat mensen anoniem bellen of chatten weet de organisatie niet van iedereen de leeftijd. Bij de mensen van wie ze het wel weten, ziet de organisatie een stijging van het aantal jongeren.

In 2022 namen 88 personen die 26 jaar of jonger zijn contact op met de organisatie, dit jaar is dat tot nu toe 193. De stijging is volgens Stop it Now te verklaren door het feit dat mensen hen beter weten te vinden, de verruimde openingstijden van de hulplijnen en de in 2022 geopende chatfunctie op de website.

Dat heeft er eveneens voor gezorgd dat het totaal aantal contactmomenten van de organisatie is gestegen van 712 keer in 2021 naar 1871 tot nu toe in 2023.

Bewustwording

Stop it Now start deze week met een bewustwordingscampagne die voornamelijk is gericht op jonge mannen en hen moet aansporen om hulp te zoeken als ze strafbaar materiaal zoeken of bekijken.

Onderdeel van de campagne is een video op YouTube en in bioscopen. Daarin is te zien hoe de omgeving van een jongen reageert als uitkomt dat hij naar strafbare beelden heeft gekeken.

Huiszoekingen

Twee weken geleden deed de politie tientallen huiszoekingen om kinderporno en werden er bijna honderd mensen gewaarschuwd die kinderporno downloadden. Tijdens die week werden onder meer flyers uitgedeeld van de organisatie Stop it Now.

Degenen die een waarschuwing kregen, hebben geen materiaal verspreid. De politie besloot in die gevallen, ondanks de strafbaarheid, het bij een waarschuwing te laten.