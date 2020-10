'Asielzoeker die 18-jarige fietser doodstak ontoerekeningsvatbaar'

Deskundigen hebben de Sudanese asielzoeker die wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf.

Vanmorgen was de tweede pro-formazitting in de zaak. In die zitting is onder meer de psychologische rapportage over de verdachte besproken. Deskundigen adviseren daarin een tbs-maatregel met dwangverpleging.

Het onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de verdachte was bij de vorige zitting in juli al aangekondigd. Toen werd ook gesproken over een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar eventuele bloedsporen. Daaruit is inmiddels gebleken dat de bloedspatten op de rugzak van het slachtoffer van de verdachte zijn, zegt een woordvoerder van het OM.

Verward

De rechtszaak draait om de gewelddadige dood van een 18-jarige man uit Nistelrode. Hij was op zondagochtend 19 april al vroeg op weg naar zijn werk in een verzorgingshuis, toen hij in Oss werd aangevallen door de verdachte. De Brabander overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De verdachte, een statushouder uit Sudan, werd later op de dag aangehouden op het station van Oss. Hij had een mes bij zich en maakte een verwarde indruk.

In juli bleek dat instanties die betrokken waren bij de begeleiding en huisvesting van de Sudanees fouten hebben gemaakt. Zo hadden ze op meerdere momenten al gesignaleerd dat de man mogelijk last had van psychische klachten, maar die informatie werd niet gedeeld met bijvoorbeeld de gemeente.

Uitzetting

De IND wil de verblijfsstatus van de verdachte asielzoeker intrekken, omdat de veiligheidssituatie in Sudan is verbeterd. Die mogelijke uitzetting staat helemaal los van de strafzaak, zegt de woordvoerder van het OM. De eis wordt bekendgemaakt op 8 januari, bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.