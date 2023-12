Advies ongeluk Terschelling: 'Maak afspraken over vaargedrag en communicatie'

De Onderzoeksraad raadt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan om te komen met duidelijke regels over bedrijfsmatig vervoer van twaalf personen of minder. Ook moet de wet- en regelgeving rondom handhaving worden aangepast, stelt de OVV. Met de huidige wetgeving mogen patrouilleschepen op de Waddenzee namelijk alleen optreden wanneer ze een overtreding zien.

Ook kunnen de betrokken partijen samen scenario's oefenen en trainingen organiseren, zoals een simulatortraining, staat in het rapport. De rederij van de veerboot en het watertaxibedrijf zouden al zijn gestart met verbeteracties.

Vervolging schippers

Het OM maakte deze zomer al bekend dat het de twee schippers gaat vervolgen voor hun betrokkenheid bij het bootongeluk. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Ook het OM stelde toen al dat de communicatie onvoldoende was. Er zouden onduidelijke afspraken zijn gemaakt. De schipper van de watertaxi maakte daarnaast een onveilige stuurbeweging, waardoor de veerboot de watertaxi niet meer kon ontwijken.

Beide boten voeren te hard, stelde het OM net als de OVV. De maximaal toegestane snelheid is 20 kilometer per uur in het Schuitengat, maar de veerboot voer met een snelheid van 55 en de watertaxi met 28 kilometer per uur.

Het Schuitengat is niet een officiële vaarroute van de veerboot, maar wordt vaker gebruikt door de rederij, omdat het een kortere route is. Dat scheelt geld, omdat er minder brandstof nodig is.