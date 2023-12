Nederlands spaargeld in het buitenland verdubbeld, maar nog altijd beperkt

Nederlandse spaarders hebben in twee jaar tijd twee keer zo veel geld overgemaakt naar buitenlandse spaarrekeningen. Eind september stond 10,5 miljard euro aan spaargeld van Nederlandse huishoudens elders in de Europese Unie geparkeerd, zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Twee jaar eerder stond nog 5,6 miljard euro op buitenlandse spaarrekeningen. Van de huidige 10,5 miljard euro staat met 2,3 miljard euro het meeste bij banken in Duitsland. Spanje en Estland volgen met elk 1,5 miljard euro. De laatste tijd wordt er procentueel vooral veel spaargeld gestort op rekeningen in de Baltische staten, Italië en Griekenland, merkt DNB op.

Ondanks de verdubbeling is het Nederlands spaargeld in het buitenland met 1,8 procent nog wel een klein deel van het totaal. Want hoewel er in twee jaar tijd veel geld naar het buitenland vertrok, steeg het totaal aantal spaargeld van huishoudens bij hun eigen bank in dezelfde periode met 41,3 miljard euro. Eind september hadden consumenten 566,7 miljard euro op Nederlandse betaal- en spaarrekeningen gestald.

Spaarrekening

Na jaren van zo ongeveer geen spaarrente, beginnen consumenten hun geld inmiddels weer te verplaatsen naar een spaarrekening bij hun bank. Bij de grote banken is die in een jaar tijd naar 1,5 procent, of iets meer, verhoogd. Volgens DNB is het afgelopen jaar zo'n 15 miljard euro van een betaalrekening zonder rente naar een spaarrekening mét rente verplaatst.

Het afgelopen jaar ontstond veel kritiek toen banken hoge winsten bekendmaakten, terwijl de spaarrente nog relatief laag bleef. Om de hoge inflatie tegen te gaan verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente razendsnel naar een record van 4 procent. De Autoriteit Consument & Markt gaat onderzoeken of er wel voldoende concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt is.