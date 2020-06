Ruildeal is rond: Pjanic naar Barcelona en Arthur Melo naar Juventus

FC Barcelona en Juventus zijn akkoord over de transfers van Miralem Pjanic en Arthur Melo. Pjanic verkast voor 60 miljoen euro naar Barcelona en Melo bewandelt voor 72 miljoen euro de omgekeerde weg.

Pjanic is bezig aan zijn vierde jaar bij Juventus, dat hem in 2016 overnam van AS Roma. De 30-jarige Bosniër maakt het huidige seizoen in Italië af, voordat zijn vierjarige verbintenis bij Barcelona ingaat.

De 23-jarige Arthur Melo wordt op zijn beurt ploeggenoot van Matthijs de Ligt bij Juventus, dat minimaal 72 miljoen euro voor hem betaalt.

Melo speelde de afgelopen twee jaar 72 duels voor Barcelona, dat hem voor 31 miljoen euro overnam van Grêmio. De transfersom die Juventus voor Melo betaalt, kan volgens Barcelona nog met 10 miljoen euro oplopen.

Bij de 60 miljoen die de Catalanen betalen voor Pjanic komt mogelijk nog vijf miljoen euro aan bonussen.