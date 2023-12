Friese politie ontmantelt illegaal vuurwerknetwerk op internet

De Friese politie heeft een netwerk voor handel in illegaal vuurwerk offline gehaald. Het netwerk dat actief was op berichtendienst Telegram bestond uit vier groepen met in totaal 9000 leden.

Het netwerk werd beheerd door een minderjarige jongen uit de gemeente Noardeast Fryslan, meldt Omrop Fryslan. Hij is (nog) niet aangehouden, maar wordt binnenkort verhoord.

Dat er ook op internet op grote schaal in verboden vuurwerk wordt gehandeld, is geen verrassing voor de politie. "Dat die groepen bestaan, is bekend", zegt Thijs Damstra van de politie Noord-Nederland. "Via het nummer van de beheerder konden we in die groepen komen. Toen bleek dat er vier groepen aan elkaar te linken waren."

"De data uit de groepen hebben we veiliggesteld. Het gaat ons er met name om dat we de handel verstoren. Dat gebeurt nu ook", aldus Damstra.

Explosieven met kracht granaat

Telegram is een berichtendienst die te vergelijken is met WhatsApp, maar dan met een nog betere beveiliging. De berichten zijn standaard gecodeerd, maar het is ook mogelijk om een 'geheim gesprek' te starten waarbij berichten enkel door een specifieke code per toestel worden ontgrendeld.

Toch slaagde de politie erin via de telefoon van de beheerder toegang te krijgen tot de groepschats van vier Telegramgroepen zoals Vuurwerkspot en Pyrospot. Daaruit bleek dat in alle soorten verboden vuurwerk werd gehandeld. "Het gaat om explosieven met soms de kracht van een granaat", aldus Damstra.

"Het is niet zo dat in een klein groepje veel vuurwerk werd aangeboden", vervolgt de politieman. "In de groepen werd handel gefaciliteerd: mensen konden een oproep plaatsen of mensen in contact brengen met handelaren. Dat gebeurde ook. Het is niet zo dat er ergens één opslag is, maar er zijn wel opslagen. Daar doen we onderzoek naar."

Vuurwerk vernietigd

Mocht de politie inderdaad zo'n opslag aantreffen, dan zal het vuurwerk daar worden vernietigd.

Vorig jaar ontmantelde de politie ook al een groep illegale vuurwerkhandelaren op Telegram. In die groep zaten 700 leden. Toen werden twee mensen uit Achtkarspelen, een buurgemeente van Noardeast Fryslän, opgepakt.