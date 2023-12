Paar minuten voetbal bij RKC-Ajax en AZ-NEC worden 'serieus aangepakt'

Eerst de wedstrijden van vanavond. Ajax, vijf weken geleden nog even hekkensluiter, moet zes minuten plus de blessuretijd standhouden om met 3-2 te winnen en zo te stijgen naar de zesde plek op de ranglijst.

Bijna alles wat er voor een normale wedstrijd van negentig minuten moet worden geregeld, wordt ook voor zo'n kort inhaalduel opgetuigd. "We pakten het serieus aan", zegt ervaringsdeskundige Bart Vriends van Sparta Rotterdam, die vorig jaar een wedstrijd van 374 seconden speelde tegen Vitesse. Maar daarover later meer.

In Alkmaar gaat het bij AZ-NEC (tussenstand 1-2) alleen nog maar om de laatste minuut en wat er aan extra tijd bij komt. Dat duel werd op 29 oktober in de 90ste minuut gestaakt, omdat NEC-spits Bas Dost plotseling naar de grond ging . De oorzaak bleek een ontstoken hartspier.

In Waalwijk wordt de wedstrijd tussen RKC en Ajax, op 30 september gestaakt omdat RKC-doelman Etienne Vaessen bewusteloos raakte na een botsing met Ajacied Brian Brobbey, hervat in de 84ste minuut. De Amsterdammers leiden met 3-2.

Vier ploegen treden vanavond in vol ornaat aan voor in totaal hooguit vijftien minuten eredivisievoetbal.

Bij Ajax heeft John van 't Schip, die tijdens de wedstrijd van 30 september overigens nog helemaal geen trainer was, nog vier wissels over. Alleen Steven Bergwijn was in de 78ste minuut door toenmalig coach Maurice Steijn vervangen door jeugdspeler Amourricho van Axel Dongen.

"Het is natuurlijk een gekke wedstrijd. Normaal zit je in de 84ste minuut in de vermoeidheid en nu begin je eigenlijk totaal fris. Dat geldt voor ons, maar ook voor RKC. Zij hebben niks te verliezen en wij alles", meldt Ajax-coach John van 't Schip op de clubwebsite. "Zij zullen vol risico's gaan nemen en wij moeten daar een antwoord op hebben."

Voor een inhaalduel, hoe kort ook, gelden de gebruikelijke protocollen. Zo reizen televisieploegen vaak met alle benodigde apparatuur af, is er beveiliging in en rondom het stadion en zit de VAR klaar in Zeist. Gekkenwerk?

"Ik schoot bijna in de lach toen de scheidsrechter floot voor het eindsignaal", vertelt Bart Vriends. De aanvoerder van Sparta reisde in april vorig jaar met zijn club af naar Arnhem om het restant van een duel met Vitesse uit te spelen. Die wedstrijd was ruim een maand eerder gestaakt, uit veiligheidsoverwegingen na een reeks incidenten met Vitesse-fans op de tribune.

Twee uur reizen

De spelers traden destijds zonder publiek aan voor zes minuten en veertien seconden extra tijd. De reistijd voor Sparta? Zo'n twee uur heen en daarna ook weer terug. bijna veertig keer langer dan het inhaalduel zou duren.

"Het was een lachwekkende wedstrijd. Het was zo kort dat er weinig zinnigs over te zeggen was. Zelf heb ik volgens mij één bal geraakt en een corner was het hoogtepunt van die zes minuten."

Vriends herinnert zich hoe de wedstrijddag van Sparta weinig verschilde van alle andere. Gewoon drie uur van tevoren een sportmaaltijd, een wedstrijdbespreking en een normale warming-up.

Trucje

"Maar we hadden wel getraind op het vasthouden van een voorsprong", zegt de 32-jarige verdediger. Sparta stond met 1-0 voor en had de drie punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. "We begonnen met een doeltrap en hadden een trucje bedacht om daar zo lang mogelijk over te doen", legt Vriends uit.

"Ik kwam na de wedstrijd in de mixed zone aan om de media te woord te staan en ik dacht: wat valt er in godsnaam over deze wedstrijd te zeggen? Het was vooral komisch."

Beluister de reactie van Vriends na afloop van het korte inhaalduel met Vitesse van vorig jaar: